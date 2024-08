La Juve dà la 10 a Yildiz: “Io non lo avrei mai fatto”

La scelta della Juventus di dare la 10 a Yildiz fa subito discutere: “Dargli tutto questo peso è sbagliato per lui”

I bianconeri hanno ufficializzato oggi il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz fino al 2029, con un’importante aggiunta: al turco classe 2005 viene consegnata fin da subito la maglia numero ’10’. Una scelta coraggiosa da parte della Juventus, che ha deciso di puntare forte su Yildiz affidandogli una maglia che in passato è stata indossata da grandissimi campioni.

I tifosi hanno accolto con grande gioia questa notizia, considerando il 19enne come un predestinato e una promessa di campione. Yildiz ricoprirà un ruolo fondamentale nel progetto tecnico di Thiago Motta e sarà chiamato a rispondere alla fiducia della società, in quella che sarà la sua prima vera stagione da protagonista. Non tutti, però, hanno condiviso la decisione della Juventus: i dubbi in diretta.

Viviano e i dubbi sulla 10 a Yildiz: “Avete mai sentito un’intervista di Yamal?”

Intervenuto in diretta su TvPlay, Emiliano Viviano ha commentato in questo modo la decisione della Juventus di affidare la maglia numero 10 a Kenan Yildiz fin da subito: “Secondo me è fortissimo, ha dei margini incredibili, ma io personalmente questa cosa qua non l’avrei mai fatta. Dare tutto questo peso a lui è sbagliato per lui, deve poter vivere come ha fatto Del Piero ai tempi, all’ombra degli altri. Io non lo avrei fatto”.

Viviano, poi, ha continuato la sua analisi: “Dopo aver stravolto mezza Europa avete mai sentito mezza intervista di Lamine Yamal? Io se fossi stato Yildiz, avrei cercato di levarmi le pressioni di dosso”. I dubbi sulla scelta, però, cadono davanti alla fiducia nel nuovo allenatore bianconero: “Thiago Motta che è un grande, però, glielo farà capire lui a Yildiz quest’anno e se lo ascolta diventa un grande giocatore perché ha un talento e un cambio di passo incredibili”.