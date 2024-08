Juventus, grana per Thiago Motta: salta l’esordio in campionato

Niente da fare per il ritorno in campo: la Juventus e Thiago Motta dovranno fare a meno di una pedina importante nel primo match ufficiale della stagione contro il Como

La Juventus è attesa lunedì sera all’esordio in campionato contro il Como, alla prima apparizione ufficiale in panchina di Thiago Motta in un Allianz Stadium che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto.

Ci sarà il tutto esaurito nel posticipo al cospetto dei lariani allenati da Cesc Fabregas, con la ‘Vecchia Signora’ che deve però ancora completare la rosa a disposizione dell’ex tecnico del Bologna in tutti i reparti. Nelle prossime ore sono attese novità importanti per Koopmeiners e Nico Gonzalez, con il Dt Giuntoli che si avvicina al traguardo per consegnarli a Thiago Motta e completare così lo scacchiere bianconero. Intanto l’allenatore italo-brasiliano si ritroverà con i soli Vlahovic e Yildiz – il turco fresco di rinnovo e dell’investitura della maglia numero 10 – nel reparto offensivo per l’incrocio con il Como neopromosso.

Juventus, Thiago Motta con il solo Vlahovic in attacco: Milik out contro il Como

Il turco agirà sulla trequarti dietro Vlahovic, che sarà l’unico terminale offensivo della Juventus nel primo 4-2-3-1 di Thiago Motta all’Allianz Stadium.

Il centravanti serbo non avrà praticamente un sostituto in panchina, considerando che Arkadiusz Milik non è ancora abile e arruolabile per la causa bianconera. L’attaccante polacco sta recuperando dall’infortunio al ginocchio dello scorso giugno, che lo aveva costretto a saltare dolorosamente l’Europeo in Germania con la sua Nazionale. Milik si è operato al menisco ed è tornato in campo dopo la riabilitazione, ma non è ancora pronto per aggregarsi al gruppo in vista dell’esordio in campionato di lunedì. L’ex Napoli e Marsiglia punta a tornare disponibile già nella settimana successiva per la trasferta di Verona, mentre nel suo futuro probabilmente ci sarà ancora la Juventus e un ruolo di vice Vlahovic.

A meno che non arrivi alla Continassa un’offerta importante, non inferiore ai 10 milioni di euro, Milik è infatti destinato a restare alla corte di Thiago Motta e far rifiatare il titolare serbo nelle rotazioni del nuovo tecnico bianconero.