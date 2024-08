Roma, tanti interessamenti per Bove: per lui il sogno sarebbe restare

La sessione estiva di calciomercato entra nella sua fase finale e per molti allenatori è il momento delle scelte

In casa Roma c’è fermento per la possibile cessione di Paulo Dybala, ma Daniele De Rossi deve valutare anche altre situazioni.

Sono giorni particolarmente infuocati in casa Roma, con il caso relativo a Paulo Dybala a far discutere e non poco. L’argentino, infatti, sembrerebbe vicino a lasciare i giallorossi e diventare un nuovo giocatore dell’Al Qadsiah, aprendo a nuovi scenari di mercato e di campo in queste ultime settimane di trattative per Daniele De Rossi, allenatore della Roma che inizierà il suo campionato sul campo del Cagliari.

Ma a tenere banco c’è anche la situazione relativa a Edoardo Bove, da tempo nei radar della Fiorentina e di diversi club di Premier League. Il centrocampista classe 2002 cresciuto nel settore giovanile giallorosso è arrivato in prima squadra sotto la gestione tecnica di Paulo Fonseca, il quale lo fece debuttare in Serie A il 9 maggio del 2021 in occasione della vittoria per 5-0 ai danni del Crotone, per poi diventare un giocatore importante nelle rotazioni di José Mourinho. Nella passata stagione ha raccolto ben 45 gettoni di presenza tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, realizzando anche un gol importante contro lo Slavia Praga nella fase a gironi della competizione europea.

Calciomercato Roma, Bove e il ‘messaggio’ a De Rossi

Legato alla Roma da altri quattro anni di contratto, in questa sessione estiva di calciomercato il nome di Edoardo Bove è stato accostato alla Fiorentina di Raffaele Palladino, ma l’intenzione del giocatore sarebbe un’altra.

Nel corso delle amichevoli della preparazione estiva, Daniele De Rossi gli ha anche affidato la fascia da capitano. Un premio importante per un giocatore nato a Roma e in giallorosso da quattordici anni tra settore giovanile e prima squadra. Il suo sogno sarebbe quello di restare e ritagliarsi uno spazio nella squadra di Daniele De Rossi: nelle scorse ore il suo agente, Diego Tavano, ha pubblicato una Instagram Stories che ritrae il centrocampista classe 2002 mentre entra in campo con la fascia da capitano sul braccio. “Never stop dreaming” è il messaggio che accompagna la foto, ovvero mai smettere di sognare. Un sogno, quello di Edoardo Bove, tutto a tinte giallorosse.