Presidente contestato, arrivano le dimissioni prima del campionato

Ore caldissime per il club: si lavora alla cessione delle quote societarie, ma arrivano le dimissioni del presidente

La stagione sportiva sta per iniziare, ma ci sono già situazioni incandescenti: il presidente è in procinto di dimettersi già nelle prossime ore.

Inizieranno nel prossimo weekend i campionati di Serie A e Serie B e mentre il calciomercato continua a tenere banco, ma ci sono anche altre vicende da tenere d’occhio. Come, ad esempio, quella relativa alla Salernitana, retrocessa in serie cadetta e protagonista di un’estate alquanto tribolata. Già, perché dopo il ritorno in Serie B, il club campano è ripartito dal direttore sportivo Gianluca Petrachi e da Giovanni Martusciello come nuovo allenatore (dopo l’accordo non depositato di Andrea Sottil).

Il nuovo direttore sportivo è al lavoro per allestire la rosa che dovrà affrontare la prossima stagione, dando priorità alle cessioni dei ‘big’, come ad esempio Boulaye Dia, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Ma in casa Salernitana a tenere banco c’è anche la vicenda societaria, in particolar modo il futuro di Danilo Iervolino, patron e presidente del club granata dal gennaio del 2022.

Salernitana, Iervolino verso le dimissioni: la situazione

Le prossime ore saranno cruciali per il futuro di Danilo Iervolino, il quale nel gennaio del 2022 prelevò dal Trust la società appartenuta in passato a Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Dopo appena due anni, però, l’imprenditore originario di Palma Campania ha deciso di fare un passo indietro.

Nelle prossime ore, infatti, si riunirà il Consiglio d’Amministrazione della Salernitana: salvo clamorose sorprese, Danilo Iervolino rassegnerà le proprie dimissioni dalla carica di presidente. Lo aveva annunciato in conferenza stampa a inizio luglio e da quel momento la tifoseria ha più volte esternato il proprio malcontento per le vicende societarie, anche in occasione della partita di Coppa Italia vinta ai calci di rigore sullo Spezia, con comunicati e cori contro l’attuale presidente.

Dunque, alla vigilia del debutto in campionato contro il Cittadella, Danilo Iervolino lascerà la carica di presidente, ma resterà il proprietario del club granata. Inoltre, il Consiglio d’Amministrazione dovrebbe accogliere la proposta della nomina di Roberto Busso a nuovo presidente. Si tratta dell’amministratore delegato del Gruppo Gabetti, il quale avrà il compito di garantire una presenza costate in città, senza però occuparsi della parte sportiva che resterà in capo a Gianluca Petrachi.

Nel frattempo, l’amministratore delegato granata Maurizio Milan è al lavoro per valutare le offerte per la cessione del club. Finora ci sarebbero stati diversi sondaggi, ma nessuna trattativa concreta. Potrebbe nascerne una con Laird Norton, fondo americano che già in passato aveva manifestato interesse per la società granata.