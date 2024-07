Polemica in conferenza stampa e annuncio a sorpresa: il presidente si dimette

Caos in conferenza stampa: il presidente si scontra con i giornalisti e annuncia le sue dimissioni

La stagione sportiva 2024/2025 è appena iniziata, ma non mancano le prime polemiche: scoppia lo scontro in conferenza stampa tra presidente e giornalisti.

Sono ore calde, caldissime quelle che si vivono in casa Salernitana. Il club campano, reduce da una pesante retrocessione al termine di una stagione nefasta sotto l’aspetto sportivo, ripartirà dalla Serie B. Lo farà con Gianluca Petrachi come direttore sportivo e come Giovanni Martusciello come allenatore dopo l’accordo – poi non ratificato – con l’ex Udinese Andrea Sottil. Ma a breve resterà vacante la carica di presidente. Lo ha annunciato lo stesso patron Danilo Iervolino, intervenuto da remoto in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva, introdotta dall’amministratore delegato Maurizio Milan, in compagnia dei nuovi direttore sportivo e allenatore.

Dopo mesi di silenzio, Iervolino è tornato a parlare e non è mancata una accesa polemica con i cronisti che lo ha poi portato a interrompere il collegamento dopo appena due domande. L’imprenditore originario di Palma Campania ha motivato il suo recente silenzio spiegando di aver concesso “interviste a quotidiani nazionali” e di essersi “sottratto con i quotidiani locali”, rei a suo avviso di una “strumentalizzazione finalizzata ad altro”.

Salernitana, Iervolino annuncia le dimissioni da presidente

Successivamente è nato un diverbio con un giornalista e il clima in sala stampa si è sensibilmente scaldato. Nel frattempo, Iervolino ha annunciato di essere disposto a vendere il club a patto di trovare “un investitore che possa essere più bravo di me”, con l’obiettivo di “dare continuità a questo progetto e di poterlo fare magari riducendo le mie quote societarie”.

In attesa di eventuali acquirenti, Danilo Iervolino ha annunciato di essere in procinto di svestire i panni di presidente: “Prima dell’inizio del campionato darò le mie dimissioni e nominerò un nuovo presidente”. Una scelta, quella di Iervolino, legata alla necessità di avere “una figura più assidua e una concentrazione totalizzante, che io non riesco a dare”. Un ruolo che non sarà ricoperto da Maurizio Milan, attuale amministratore delegato, da molti indicato come possibile nuovo numero uno della compagine granata anche alla luce di una possibile cessione delle quote societarie che non si è poi concretizzata nelle scorse ore.

Insomma, una atmosfera tutt’altro che serena quella che si respira in casa Salernitana, con il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi chiamato a rifondare da capo o quasi l’intero organico, seguendo il dogma della sostenibilità, con tanti prestiti, colpi a parametro zero e in generale affari low-cost.