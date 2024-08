Svolta Juve, offerta dall’Inghilterra: c’è il sì del calciatore

Contatti con il club inglese che ha già inviato una prima proposta alla società bianconera in attesa di una risposta

Prima di sferrare gli ultimi assalti di un mercato che ha visto la Juventus da protagonista, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di definire alcune importanti cessioni per i bianconeri. Tra queste, ovviamente la più attesa riguarda quella di Federico Chiesa: l’esterno italiano non fa parte del progetto sportivo, come ribadito anche ufficialmente da Thiago Motta, e dovrà trovarsi una nuova sistemazione entro la scadenza del mercato.

Come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, i colloqui intrattenuti dall’agente Fali Ramadani a Londra con Chelsea e Tottenham non sono andati a buon fine. Il noto procuratore la scorsa settimana è stato in Italia per un nuovo confronto con la Juventus, con cui i rapporti rimangono sereni. In attesa dunque di sciogliere un nodo che rischia inevitabilmente di rallentare il lavoro in entrata di Giuntoli, giungono novità su altri bianconeri in uscita. Dal Belgio, infatti, sono circolate indiscrezioni che riguardano un giovane talento di proprietà del club bianconero sul punto di salutare.

Stiamo parlando di Joseph Nonge Boende, centrocampista belga della Next Gen che nella passata stagione ha esordito anche in prima squadra in Serie A. Sul classe 2005, come riportato da Sacha Tavolieri, è piombato l’interesse del West Bromwich Albion. Gli inglesi avrebbero già avanzato una prima proposta ufficiale alla Juventus, in attesa di una risposta dai bianconeri. Per quanto riguarda la formula, si tratta di un prestito secco senza alcuna opzione di acquisto prevista dal club che milita in Championship. Tornano invece a Nonge, il ragazzo avrebbe già aperto con entusiasmo alla destinazione.

Calciomercato Juventus, offerta dall’Inghilterra per Nonge

A movimentare il mercato della Juventus, ancora una volta in questa sessione di calciomercato, è quindi un giovane proveniente dalla Next Gen.

Il West Bromwich Albion sembra intenzionato a fare sul serio pur di portare a termine il prestito di Nonge, in attesa di ricevere una risposta dalla Juve. Proprio il club bianconero che in questa finestra ha messo a segno delle cessioni importanti, ricavando grazie ai suoi talenti un importante tesoretto. Dopo aver inserito Barrenechea e Iling-Junior come contropartite tecniche per arrivare a piazzare il colpo Douglas Luiz dall’Aston Villa, Giuntoli è riuscito a ricavare oltre 40 milioni di euro dalle cessioni di Soulé alla Roma e di Huijsen al Bournemouth.