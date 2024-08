Roma, non solo Dybala: altro affare con l’Arabia Saudita

Non solo Dybala, la Roma è al lavoro per concludere un altro trasferimento con un club saudita

Potrebbe essere certamente un acquisto storico. Non tanto per il tragitto, un po’ insolito visto che un viaggio dall’Arabia Saudita all’Europa è certamente più raro rispetto al tragitto inverso, che tanti calciatori hanno compiuto nelle ultime due estati.

Ancora più strano sarebbe il fatto che a spostarsi sia un nazionale saudita. Ma la Roma avrebbe messo gli occhi proprio sul terzino della Nazionale Saud Abdulhamid, classe 1999 in forza all’Al-Hilal. Abdulhamid è un terzino destro, che in Nazionale ha già collezionato oltre 30 presenze. Come riferisce ‘Sky Sport’ il club giallorosso sarebbe molto vicino ad ingaggiare il difensore. Un asse con l’Arabia dunque caldissimo per il club capitolino, in particolare per quello che riguarda il futuro di Paulo Dybala, che potrebbe lasciare la capitale e accettare la corte dell’Al-Qadsiah.