Juventus, Giuntoli brucia tutti: arriva il bomber del futuro

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e la Juventus sta per piazzare un colpo di grande prospettiva

Dopo aver definito la trattativa per l’arrivo di Pierre Kalulu dal Milan, la Juventus lavora anche all’ingaggio di un giovane talento per il futuro.

In attesa di ufficializzare l’ingaggio di Pierre Kalulu, nuovo difensore che Cristiano Giuntoli metterà a disposizione di Thiago Motta, la Juventus resta vigile su altri obiettivi di mercato. Ci sarà in primis da chiarire la vicenda relativa al futuro di Federico Chiesa, in scadenza di contratto con i bianconeri e tornato nel mirino della Roma come possibile erede di Paulo Dybala in giallorosso. Al posto del classe ’97 ex Fiorentina il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino diversi giocatori, tra cui Galeno e Nico Gonzalez, ma non ci sono ancora trattative in dirittura d’arrivo in tal senso.

E poi c’è la questione relativa a Teun Koopmeiners, tra i primi obiettivi della sessione estiva di calciomercato della Juventus, sempre più vicina a ingaggiare il centrocampista offensivo olandese, ormai in rotta con l’Atalanta che questa sera scenderà in campo contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti per la attesissima finale di Supercoppa Europea.

Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza un colpo di prospettiva

Nel frattempo, Cristiano Giuntoli piazza un colpo di prospettiva. In particolar modo, la Juventus avrebbe pescato in Spagna un attaccante per il futuro del club bianconero.

Si tratta di Ivan Lopez Comellas, classe 2007, giovane attaccante proveniente dal Deportivo Alaves. Ha già sostenuto le visite mediche con la Juventus e giocherà nella formazione Primavera allenata da Francesco Magnanelli. Si tratta di un giovane di grandissima prospettiva: all’età di soli quindici anni ha esordito con il Deportivo Alaves C e un anno dopo è diventato un punto fermo della formazione che milita in Tercera RFEF. Lo scorso anno ha realizzato cinque gol in ventisei partite giocate, scatenandosi nelle ultime giornate di campionato con tre gol consecutivi.

In Spagna viene definito come un predestinato e Cristiano Giuntoli ha beffato tanti club italiani ed europei, assicurandosi il talento del classe 2007 che avrà subito la possibilità di misurarsi con i palcoscenici del campionato Primavera e con la speranza di arrivare in prima squadra nel giro di qualche anno, provando a mettersi in mostra agli occhi del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta, da sempre attento alla crescita dei giovani talenti e in una società che nel corso delle ultime stagioni ha spesso dato spazio ai giovani.