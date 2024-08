Juventus, altro intreccio con l’Atalanta: il giocatore ha già scelto

Juve e Atalanta, altro intrigo di mercato oltre a Koopmeiners: è partita la sfida tra bianconeri e nerazzurri

Obiettivo difensore. La Juventus è al lavoro per cercare di regalare a Thiago Motta un nuovo centrale difensivo. Sfumato Todibo, che ha firmato per il West Ham, il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Milan per Pierre Kalulu. La trattativa con il Milan si è scaldata in pochi giorni, con il francese che è destinato ad approdare alla corte di Thiago Motta.

Oltre a Kalulu però, dalla Francia rimbalza un altro nome. Si tratta di Kevin Danso, difensore centrale austriaco del Lens, che l’estate scorsa era stato cercato soprattutto dal Napoli. Il centrale classe 1998 proprio la scorsa estate aveva rinnovato il suo contratto fino al 2027 con i ‘sangue e oro’. Complice però la mancata partecipazione alla Champions League, il Lens, che giocherà in Conference, potrebbe cedere uno dei suoi pezzi più pregiati. E la Juventus, sottolineano da ‘Foot Mercato’, sarebbe appunto sulle tracce del giocatore di origini ghanesi.

Calciomercato Juve, sfida all’Atalanta per Danso del Lens

Il prezzo del cartellino del giocatore, riferiscono da Oltralpe, si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il giocatore ha dichiarato di essere felice al Lens, ma l’interesse della Juventus lusinga l’austriaco. I bianconeri però devono fare i conti con un altro club di Serie A.

Sulle tracce di Danso infatti ci sarebbe anche l’Atalanta. I nerazzurri sono in cerca di un rinforzo in difesa e avrebbero individuato nel centrale austriaco il giusto profilo. L’interesse dei bergamaschi, riferiscono dalla Francia, è molto concreto. Il giocatore però non sarebbe molto allettato dall’ipotesi nerazzurra, nonostante la possibilità di giocare in Champions League. L’Atalanta dunque sarebbe più avanti rispetto alla Juve nell’affare, ma i bianconeri avrebbero un gradimento maggiore da parte del giocatore rispetto agli orobici.