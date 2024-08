Juve-Milan asse caldissimo, sì allo scambio: coinvolto Chiesa

Asse caldissimo tra Juventus e Milan, arriva l’ok allo scambio: coinvolto anche Federico Chiesa

Quello tra Juventus e Milan è un asse che si sta scaldando in maniera intensa in questa seconda parte di mercato.

Non solo perché Pierre Kalulu è ormai prossimo a lasciare i rossoneri per approdare in bianconero, ma anche perché gli affari sull’asse Torino bianconera-Milano rossonera potrebbero non fermarsi qui. Sia il Milan che la Juventus hanno in rosa alcuni esuberi che potrebbero fare comodo all’altra compagine e non è da escludere che nuove trattative possano prendere piede.

Milan-Juve, aria di scambio: sì a Chiesa-Saelemaekers

Vi avevamo parlato come oltre a Kalulu altri nomi potevano essere coinvolti in un possibile affare di mercato tra Juventus e Milan e per questo motivo, su X, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe lo scambio più conveniente per entrambi i club.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 Si scalda l’asse di mercato Milan-Juventus: quale scambio sarebbe conveniente per entrambi i club? 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 13, 2024

E il risultato è stato un vero e proprio plebiscito. Il 59,8% dei votanti ha scelto infatti l’opzione Chiesa-Saelemaekers. Il belga è un pupillo di Thiago Motta che lo ha avuto lo scorso anno a Bologna e il tecnico sarebbe ben felice di averlo a disposizione anche in bianconero. E la carta che la Juve potrebbe decidere di giocarsi per convincere il Milan potrebbe essere proprio Federico Chiesa. L’ex Fiorentina è sotto contratto fino al 2025 e le prospettive di un rinnovo si fanno sempre più complicate. Inoltre l’esclusione nelle ultime amichevoli hanno fatto capire che, nonostante il calciatore si stia allenando in gruppo, non rientra nei piani del club bianconero e del nuovo tecnico. Saelemaekers gode della stima di Paulo Fonseca, ma il portoghese potrebbe storcere meno il naso a fronte di un possibile scambio con il nazionale azzurro.

Meno votate invece le altre opzioni. Il 21,6% ha optato per lo scambio tra McKennie e Adli. Entrambi i centrocampisti sembrano non fare parte dei piani dei rispettivi allenatori e per loro sono aperte le porte ad una possibile cessione. Da qui l’idea di un papabile scambio. Ha invece raccolto meno consensi l’ipotesi di Jovic in bianconero in cambio di Milik in rossonero, scelta dal 18,6% dei partecipanti al sondaggio.