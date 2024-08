Skriniar torna subito in Italia: annuncio improvviso in diretta

Milan Skriniar potrebbe tornare subito in Italia, già in questa sessione di calciomercato: l’annuncio scuote la diretta, quasi all’improvviso

È impossibile non ricordare quanto fatto da Milan Skiriniar in Italia. Il difensore centrale è esploso ed è diventato uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A con la maglia dell’Inter, arrivando addirittura ad avere la fascia di capitano, un traguardo molto prestigioso e che non tutti hanno avuto la fortuna di provare nella loro storia.

Poi, però, le cose non sono finite molto bene con il club nerazzurro. Il pressing del PSG non è andato a buon fine, nonostante la volontà del calciatore di trasferirsi a Parigi, e l’anno dopo, in seguito a una stagione molto complicata per l’ex Sampdoria, ha comunque preso quella strada, in quel caso a parametro zero.

In molti l’hanno vissuto come un tradimento in piena regola, e poi all’Inter la sua mancanza non si è sentita così tanto, anche grazie all’arrivo di calciatori importanti in quel ruolo come Pavard e Bisseck. Sta di fatto che le cose non sono andate proprio bene al PSG per Skriniar: è stato travolto dalle critiche e il suo rendimento non è stato neanche paragonabile a quello avuto in Italia, tanto da far parlare a più riprese di un ritorno in Serie A.

“Occhio a Skriniar per il Napoli”: come stanno davvero le cose

Qualche settimana fa, in un botta e risposta con un nostro inviato, lo slovacco ha fatto capire che non aveva alcuna intenzione di lasciare il PSG e che avrebbe proseguito in Francia la sua carriera. Ci teniamo per buone le sue parole, ma bisogna registrare anche una pista che potrebbe riscaldarsi nei prossimi giorni.

Il giornalista Emanuele Cammaroto, infatti, ha fatto il punto della situazione sul centrale a Radio Punto Zero: “In entrata, occhio a Skriniar. Il club francese l’ha già offerto, anche in Italia, anche a Roma e Inter, e può tornare l’ipotesi Napoli. Il PSG apre a questa soluzione per la vicenda Osimhen, ma ha un ingaggio alto e questo frena il Napoli. Questo è il vero ingrippo che frena l’operazione, ma Skriniar ha il gradimento di Conte e non credo che il Napoli resterà con la difesa attuale”.

Parole chiare che non lasciano porte chiuse per un ritorno immediato di Skriniar in Italia, anche se l’ipotesi resta per nulla semplice da attuare.