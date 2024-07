Skriniar svela il suo futuro: botta e risposta con l’inviato di CM.IT | ESCLUSIVO

Ecco cosa è successo al termine di Inghilterra-Slovacchia, match valevole per gli Ottavi di finale degli Europei. Le dichiarazioni di Milan Skriniar non lasciano alcun dubbio

La Slovacchia di Calzona ha accarezzato il sogno di eliminare l’Inghilterra agli Ottavi di finale degli Europei. Al Veltins Arena di Gelsenkirchen il vantaggio firmato Schranz, al 25esimo del primo tempo, è durato, infatti, praticamente tutto il match, prima della splendida rete di Bellingham al 95esimo, che ha portato ai supplementari le due squadre. Il gol immediato di Kane, infine, ha chiuso ogni discorso. C’è dunque tanta amarezza per Milan Skriniar e compagni.

Proprio l’ex difensore dell’Inter, oggi al Psg – intercettato dall’inviato di Calciomercato.it in Germania, Francesca Iucca – al termine della sfida ha parlato anche di mercato. Il calciatore, visibilmente nervoso, ha così risposto in maniera stizzita in merito al suo futuro: “Tu vuoi che resti o no?”, esordisce l’ex giocatore dei nerazzurri, chiedendo proprio all’inviato, prima della risposta vera e propria alquanto chiara: “Resto al Psg”.

Calciomercato, futuro Skriniar: il punto della situazione

Le parole di Milan Skriniar non lasciano, dunque, alcun dubbio in merito al suo futuro. Almeno per quanto riguarda la volontà del centrale, la scelta sembra essere stata fatta. Ma in Francia nelle ultime ore si è parlato tanto di un possibile addio al Psg in estate. Luis Enrique, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di puntare sull’ex centrale dell’Inter.

Per il giocatore un ritorno a Milano appare praticamente impossibile, ma in Italia il suo nome è stato accostato al Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, d’altronde, sono alla ricerca di difensori esperti per rifondare il reparto e se il Psg dovesse concedere il prestito un approdo sotto al Vesuvio non sarebbe così impossibile. Va registrata anche qualche voce legata alla Juventus, ma nulla di davvero concreto. Attenzione così soprattutto alla Turchia, dove ci sarebbero ben tre squadre pronte ad ingaggiarlo, ovvero Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas. Chissà che la presenza di Jose Mourinho in panchina non possa essere decisiva. In questo momento, però, è giusta ribadirlo ancora una volta, la volontà di Skriniar, di rimanere sotto la Torre Eiffel appare chiara. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it non lasciano alcun dubbio.