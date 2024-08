Juventus, Giuntoli si arrende: in arrivo la rescissione del contratto

Iniziano le ultime due frenetiche settimane di calciomercato. Possibile addio con rescissione di contratto in casa Juventus

Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli lavora per definire le ultime trattative di una intensa sessione estiva di calciomercato. E si lavora anche a una importante rescissione di contratto.

La Juventus si prepara a vivere un rush finale di calciomercato particolarmente infuocato. Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli infatti dovrà chiudere diverse operazioni in entrata, tra il possibile arrivo di Pierre Kalulu in difesa e non solo. Ma ci sono anche da sistemare le ultime uscite: un modo per fare cassa e ‘potare’ i rami secchi, ovvero quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della Juventus e del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta.

Tra i giocatori destinati a lasciare Torino c’è anche Wojciech Szczesny, portiere polacco classe ’90, in bianconero dal 2017 (fu prelevato dall’Arsenal dopo l’esperienza alla Roma) e ha un altro anno di contratto con la Vecchia Signora. Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato si è parlato spesso di un suo addio e di un possibile approdo in Arabia Saudita, ipotesi poi sfumata col passare delle settimane. Del resto il nuovo titolare tra i pali della Juventus sarà Michele Di Gregorio, prelevato dal Monza a inizio estate. Nel frattempo, a Szczesny è stato concesso prima un permesso di vacanza aggiuntiva per poi allenarsi in forma individuale. E ora portiere e società potrebbero venirsi nuovamente incontro.

Calciomercato Juventus, Szczesny verso la rescissione del contratto

Circa un mese fa, in un una intervista in patria, Szczesny dichiarò: “Rispetto i contratti” ma se una società “che ti ha dato tanto chiede di risolvere il legame bisognerebbe aiutarlo”. Proprio sulla base di ciò, sarebbero iniziati i contatti per poter trovare un accordo che preveda la risoluzione del contratto.

Quello percepito dall’ex Roma e Arsenal è uno degli ingaggi più pesanti in casa Juventus. In sintesi, Szczesny costa alla Juventus circa 13 milioni di euro lordi più bonus. E così le parti potrebbero venirsi incontro e trovare un accordo soddisfacente per tutti. Al giocatore verrà riconosciuta una buona uscita e in questo modo la società potrebbe beneficiare di una tassazione meno importante. La Juventus ha iniziato a confrontarsi con l’entourage del calciatore e già nei prossimi giorni si potrebbe trovare l’accordo, con i mesi di luglio e agosto di questo anno che verranno già saldati da parte della società.