Juventus, dopo Todibo salta un altro affare fatto per Giuntoli

Brusca frenata per il mercato della Juventus: rischia di saltare tutta la nuova strategia di Cristiano Giuntoli

Dopo la beffa per Jean-Clair Todibo, la Juventus rischia di veder sfumare un altro obiettivo concreto per la sessione estiva di calciomercato.

I piani di mercato della Juventus rischiano di essere nuovamente compromessi. La scorsa settimana i bianconeri hanno visto sfumare l’arrivo di Jean-Clair Todibo, passato dal Nizza al West Ham dopo una lunga trattativa con i bianconeri. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha individuato in Pierre Kalulu il nuovo obiettivo per la difesa, ma ora rischia di saltare un nuovo obiettivo per l’attacco della squadra allenata da Thiago Motta che tra meno di una settimana farà il suo debutto in campionato contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas.

Da settimane, infatti, il direttore tecnico bianconero è al lavoro per consegnare nuovi rinforzi a Thiago Motta, in particolar modo nel reparto avanzato. L’intenzione è di far approdare in bianconero almeno un nuovo esterno offensivo, un giocatore bravo nell’uno contro uno e capace di saltare l’uomo per creare superiorità numerica ed elevare il tasso di pericolosità offensiva della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, strada in salita per Nico Gonzalez: la posizione di Commisso

Da tempo la Juventus è in trattativa per provare a prelevare dall’Atalanta il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, in rotta con la Dea che però non ha intenzione di fare sconti ai bianconeri. Una trattativa quasi in fase di stallo, ma non è l’unica.

Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe registrata una brusca frenata nella trattativa per Nico Gonzalez della Fiorentina. In particolar modo, il patron del club viola Rocco Commisso non avrebbe dato il via libera alla cessione dell’attaccante argentino. Quest’ultimo avrebbe chiesto direttamente la cessione, ma il numero uno dei gigliati, dagli Stati Uniti d’America, si sarebbe opposto con veemenza alla cessione di Nico Gonzalez alla Juventus anche se i dirigenti viola avrebbero già trovato un accordo sulla base di 30 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto.

Insomma, la sensazione è che l’ago della bilancia sarà rappresentato proprio da Rocco Commisso e dalla sua volontà: il patron viola farà saltare un altro obiettivo di mercato della Juventus o alla fine Cristiano Giuntoli riuscirà a spuntarla? Lo dirà solamente il tempo, ma nel caso in cui dovesse andare a vuoto l’assalto a Nico Gonzalez, Giuntoli potrebbe provarci per Galeno, ma occhio anche alla pista che porta ad Alexis Saelemaekers, in uscita dal Milan.