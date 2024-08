Il mercato non decolla, vertice ‘concitato’ Conte-De Laurentiis: cosa è successo

Giornate concitate in casa Napoli dopo che è saltato l’affare Brescianini: discussione tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte

Un mercato che, al momento, ristagna, bloccato soprattutto dalle mancate cessioni. Conte che, dopo la vittoria in coppa Italia contro il Modena, ha lanciato un messaggio chiaro: servono rinforzi.

Non sono giorni tranquilli in casa Napoli con Manna e De Laurentiis che devono accelerare per accontentare il proprio allenatore. Lo avevano fatto chiudendo il colpo Brescianini che questa mattina ha sostenuto anche le visite mediche. Ad ora di pranzo poi il clamoroso dietrofront con l’inserimento dell’Atalanta che appare ora ad un passo dal chiudere l’affare.

Uno stop che, unito alle difficoltà nel cedere Osimhen e prendere Lukaku (oltre agli altri acquisti necessari per completare la rosa, non può non preoccupare a pochi giorni dall’inizio del campionato e a poco più di due settimane dalla fine del calciomercato. Preoccupato è anche Antonio Conte che, dopo aver espresso il suo pensiero domenica sera, lo ha ribadito anche a quattr’occhi ad Aurelio De Laurentiis. Tra i due in questi giorni ci sono stati diversi incontri a Ischia, dove tecnico e presidente si sono visti anche oggi.

Napoli, incontro Conte-De Laurentiis: cosa è successo a Ischia

Proprio dall’Isola Verde arrivano notizie di un incontro non particolarmente tranquillo tra Conte e De Laurentiis. Una riunione che avrebbe avuto anche toni accesi e che testimonierebbe la situazione non semplice che si sta vivendo a Napoli.

Una società che si ritrova indietro con il mercato a pochi giorni dall’inizio della Serie A, una sorpresa considerando che le prime settimane dell’era Conte avevano fatto pensare ad un cambio di rotta rispetto alla scorsa estate con tre acquisti arrivati in pochi giorni (Buongiorno, Marin e Spinazzola). Dopo però tutto si è fermato ed ora c’è da correre ai ripari per regalare i rinforzi richiesti dal tecnico salentino e stoppare qualsiasi possibile malumore della piazza e, soprattutto, dello stesso allenatore.