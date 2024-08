Colpo Rabiot in Serie A: “È l’unica che può prenderlo”

Adrien Rabiot può essere il colpo di mercato in Serie A: affare gratis, c’è solo una società che può davvero prenderlo

Nella settimana che dà il via ai principali campionati europei, Adrien Rabiot non ha ancora una squadra. Dopo non aver rinnovato il contratto con la Juventus, il centrocampista francese è attualmente svincolato e aspetta novità sul suo futuro.

Le indiscrezioni sulla Premier League sono rimaste tali, almeno per ora: dall’Arsenal al Liverpool, nessuna delle big inglesi ha fatto passi decisivi per tesserare il 29enne ex Paris Saint-Germain. Così, con il passare dei giorni, potrebbe esserci un ritorno di fiamma in Serie A dove di club che sono stati accostati al calciatore ce ne sono diversi: oltre alla Juventus che ha provato a prolungargli il contratto, anche Inter, Napoli e Milan avrebbero fatto un approccio con Rabiot e proprio i rossoneri potrebbero chiudere l’affare nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Rabiot ciliegina sulla torta

Dopo aver ufficializzato Emerson Royal, il Milan deve regalare un centrocampista di spessore a Fonseca. I rossoneri non hanno ancora perso le speranze di arrivare a Fofana che il Monaco valuta però ancora 35 milioni e sondano anche delle alternative.

Danilo è tra i nomi seguiti da Moncada, ma il Nottingham Forest parte da una valutazione di 25-30 milioni di euro, come raccontato da Calciomercato.it. Ma Rabiot potrebbe anche rappresentare un’occasione da cogliere a volo come dice Gianluca Di Marzio in un’intervista a ‘Il Giornale’: “Sicuramente in casa rossonera hanno delle alternative (a Fofana, ndr) e non mi stupirei se alla fine arrivasse un parametro zero di lusso come Adrien Rabiot. Sarebbe la ciliegina sulla torta di qualsiasi squadra”.

Il problema sarebbe rappresentato dall’elevato ingaggio, però “è un giocatore che andrebbe a rinforzare pesantemente la rosa”. Il Milan sarebbe “in Italia l’unica che può tentare di prendere Rabiot” visto che “l’Inter non ha bisogno in quel ruolo, le altre sono coperte e non spenderebbero tanto di ingaggio”.