Clamoroso Balotelli, destinazione shock per SuperMario

Una clamorosa destinazione nel futuro di Mario Balotelli: l’attaccante è al momento svincolato dopo l’esperienza con l’Adana Demirspor

Un futuro da decifrare per Mario Balotelli. L’attaccante è svincolato dopo la sua seconda esperienza con la maglia dell’Adana Demirspor ed è in cerca di una nuova squadra.

SuperMario qualche giorno fa era a Milanello e i bookies avevano quotato a basso costo una sua terza avventura con la maglia del Milan. Le sirene estere però attirano e non poco il classe 1990, che sta valutando diverse proposte. Balotelli ha aperto le porte ad un possibile approdo in Sudamerica. Tra le squadre che più hanno manifestato il proprio interesse c’è il Corinthians e l’idea di giocare in Brasile piace tantissimo all’attaccante bresciano, ma ora spunta una nuova proposta che avrebbe del clamoroso.

Sulle tracce di Balotelli è piombato infatti Sakaryaspor, club che lo scorso anno si è classificato al quinto posto nella Serie B turca. Lo riferisce il portale turco ‘Adatavir’, che sottolinea come la società neroverde sogni Balotelli per centrare la promozione. Una destinazione certamente singolare: una squadra che ha dimostrato di essere ambiziosa ingaggiando il 36enne Max Gradel, veterano della nazionale ivoriana, ma che certamente non possiede la nomea di altri club, anche sudamericani, che sono stati accostati a Balotelli. Ora bisognerà capire se l’attaccante deciderà di prolungare la propria permanenza in Turchia, scendendo però di categoria e puntando alla promozione in massima serie oppure se virare in direzione di altri lidi, magari fuori dall’Europa.