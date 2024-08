Balotelli di nuovo al Milan: indizio sul colpo scudetto

In casa Milan c’è ancora movimento intorno all’attacco di Paulo Fonseca. Intanto spunta di nuovo il nome di un grande ex come Mario Balotelli

Il primo calcio d’inizio ufficiale della stagione si avvicina ad ampie falcate mentre il nuovo Milan di Fonseca è ancora in fase di costruzione. Manca ancora qualche tassello al mosaico rossonero che dovrà presto comporsi per andare ad iniziare un’annata di rinascita attraverso un nuovo tipo di progetto tecnico.

Morata e Pavlovic gli unici due colpi ufficializzati fino a questo momento dal club meneghino che è al lavoro anche in mediana, oltre che in fascia con Emerson Royal. Tanti ancora i pezzi del puzzle che mancano all’appello, compreso un secondo centravanti in grado di alternarsi all’attaccante della Spagna campione d’Europa.

In questo senso, al netto del profilo di Tammy Abraham, sarebbe spuntata una suggestione molto timida che porta il nome di una vecchia conoscenza del ‘Diavolo’ come Mario Balotelli. Il bomber classe 1990 è ancora a caccia di una nuova sistemazione dopo l’ultima stagione da 7 gol in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor. L’ultima avventura milanista di SuperMario risale all’annata 15/16 e si concluse con soli 3 gol totali tra coppa e campionato.

Una suggestione alimentata sui social tra i tifosi soprattutto dopo l’ultima visita di Balotelli che nei giorni scorsi si è rivisto a sorpresa a Milanello, come documentato sul suo profilo Instagram con una storia in cui ha anche scritto “Si torna sempre a casa“. In questo caso si è trattato semplicemente di un ritorno di passaggio: una visita nei luoghi dove è già stato nel corso della carriera.

Calciomercato Milan, il ritorno di Balotelli: spunta la quota

A dispetto della semplice suggestione c’è però chi il nome di Balotelli al Milan lo ha accostato per davvero, seppur con probabilità risicate di buona riuscita.

I bookies infatti hanno quotato l’arrivo di SuperMario in rossonero entro il 1 settembre. Per la Sisal infatti il grade ritorno di Balotelli a Milanello è quotato a 7,50, una cifra comunque piuttosto alta per pensare ad un affare eventualmente concretizzabile. Semplice suggestione quindi, che però potrebbe scaldare il cuore dei tifosi.