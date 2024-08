Caos Juve, Giuntoli sconfessato: hanno scelto lui

Le ultime sul colpo in difesa della Juventus. I bianconeri chiamati a correre ai ripari dopo il mancato acquisto di Todibo

Prima Calafiori, poi Todibo. La Juventus in questa sessione di calciomercato ha visto sfumare l’ennesimo obiettivo per la difesa. I bianconeri, però, necessitano a tutti i costi di un centrale, e dopo l’arrivo di Cabal Giuntoli sta lavorando per riuscire a trovare una soluzione.

L’ultima idea che sta prendendo piede è quella che farebbe vestire di bianconero Pierre Kalulu. Il francese ha dato disponibilitĂ al trasferimento, ma serve che la Juve e il Milan trovino un accordo. La Vecchia Signora, tra prestito e riscatto, è pronta a mettere sul tavolo una ventina di milioni di euro. Il Diavolo, però, vuole garanzie sulla cessione e tratta l’addio di Kalulu a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. I prossimi giorni saranno quelli che ci diranno se l’affare decollerĂ per davvero o se Pierre Kalulu rimarrĂ solo un’idea. Va ricordato che il Milan non ha messo sul mercato il giocatore, ma che di fronte all’offerta ritenuta idonea è pronto a lasciarlo andare.

Juventus, rebus difensore: la scelta dei tifosi

E’ giusto sottolineare che la Juventus a prescindere dall’affare Kalulu, sarà chiamata comunque a prendere un difensore. Rugani, d’altronde, è pronto a fare le valigie e serve un centrale.

Il nodo difesa in casa bianconera è dunque bello ingarbugliato. I tifosi così hanno manifestato tutte le loro perplessità in merito alla situazione che sta vivendo la Juventus. Forse la scelta migliore sarebbe stata quella di tenersi Huijsen. Un’idea questa che trova d’accordo la maggior parte degli utenti di X (il 37,6%)che ha preso parte al sondaggio proposto dalla redazione di Calciomercato.it.

Per risolve il problema difesa, non dispiace nemmeno l’ultima idea, quella di ingaggiare Pierre Kalulu, che ha raccolto ill 30,3% dei voti. Non convince, invece, la possibilitĂ – alla fine – di tenersi stretto Rugani (12,8%). Il 19,3%, infine, opterebbe totalmente per altre scelte.