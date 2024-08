La Juve piomba su Kalulu: tra formula e plusvalenza, ecco la posizione del Milan

Le ultime sul difensore francese finito nel mirino della Juventus. Per il Diavolo non ci sono incedibili: ecco la situazione

Un po’ terzino, un po’ centrale. In questi anni al Milan, Pierre Kalulu ha giocato davvero ovunque nel reparto difensivo di Stefano Pioli. Va detto, però, che il meglio di se lo ha dato quando è stato schierato al fianco di Fikayo Tomori, nell’anno dello scudetto.

La scorsa stagione è andata in archivio con pochissime presenze per via dei tanti infortuni che lo hanno tenuto spesso in infermeria. Dopo un’annata tribolata, dunque, il francese è pronto a rilanciarsi sotto la guida di Paulo Fonseca. Il portoghese, un po’ come fatto da Pioli, appare intenzionato a sfruttare le sue caratteristiche da jolly, che gli permettono di fare il terzino e il centrale. Questa possibilitĂ di cambiare ruolo è particolarmente apprezzata dai tecnici, così però rischia di non diventare mai un titolarissimo.

Oggi di fatto Kalulu è dietro nelle gerarchie sia come centrale sia come terzino e gli arrivi di Pavlovic ed Emerson Royal rischiano di fargli trovare ancor di più meno spazio. Pensare ad un futuro lontano dal Milan, dunque, può essere una possibilità .

Calciomercato Milan, la Juve pensa a Kalulu: la situazione

In queste ore si è registrato un sondaggio da parte della Juventus per Pierre Kalulu. Il francese non è certo  indifferente a tale ipotesi per i motivi detti e i prossimi giorni ci diranno se la trattativa potrà davvero decollare.

Al Milan non esistono incedibili e di fronte all’offerta giusta tutti possono lasciare il rossonero. Un discorso che vale chiaramente anche per il difensore, che fino a pochi mesi fa aveva una valutazione superiore ai 30 milioni di euro. Un prezzo che è calato dopo un’annata complicata. Il Diavolo, però, è pronto a trattare la cessione di Kalulu a titolo definitivo. Una eventuale cessione del calciatore permetterebbe al Milan di mettere a bilancio, una plusvalenza non indifferente. Un elemento questo che non può essere ignorato visto che il club fino a questo momento non è riuscito a cedere nessuno a cifre importanti, come successo lo scorso anno con Tonali. Nonostante i rumors su Thiaw e Bennacer, alla fine potrebbe essere Kalulu ad aiutare i bilanci del Diavolo.