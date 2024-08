Futuro Chiesa, arriva la smentita: nuovo annuncio ufficiale

La presa di posizione non è tardata ad arrivare ed ha contribuito a chiudere il caso. Ecco quanto riferito a tal proposito

Ormai da settimane il futuro di Chiesa continua a tenere banco, alimentando non poche indiscrezioni. La decisione di Thiago Motta di non convocarlo per l’amichevole contro l’Atletico Madrid ha certificato una situazione che appare ormai delineata nelle sue linee essenziali: il figlio d’arte è sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’.

Nelle ultime ore, intanto, a prendersi le luci della ribalta sono state le parole del vicepresidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, che aveva riferito come il club turco fosse interessato all’acquisto del calciatore, ma fosse stato frenato dalle richieste economiche di Chiesa, nell’ordine dei 9 milioni di euro annui: “Abbuiamo fatto la nostra offerta, ma le aspettative non erano molto logiche e non sembra possibile soddisfarle. Pertanto, da oggi Chiesa non è più nei dossier del Besiktas”.

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com a prendere posizione è stato l’agente del calciatore, Fali Ramadani, che ha così replicato alle parole del vicepresidente del Besiktas: “Non conosco la persona in questione, non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa”.