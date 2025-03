Inzaghi chiaro: “Siamo giudicati ogni due giorni, devo fare scelte”

Il tecnico nerazzurro parla al termine della partita contro il Feyenoord al termine del match d’andata

Champions League: l’Inter di Simone Inzaghi si aggiudica il primo round della sfida contro il Feyenoord. I nerazzurri superano gli olandesi in trasferta 0-2 e ora guardano con fiducia al ritorno a San Siro.

Il tecnico interista ha parlato al termine del match ai microfoni di ‘Prime Video’: “I difensori sono stati bravissimi come reparto. Non era semplice in uno stadio così caldo. Siamo stati uniti, abbiamo superato il momento difficile e sono molto soddisfatto dei ragazzi”. Su Asllani e Zielinski: “Hanno fatto quello che volevo, hanno fatto una grande gara, ho cercato di cambiare e non stravolgere. Dobbiamo continuare così”.

Inizio difficile: “Affrontavamo un avversario di qualità, che giocava con quattro punte. Paixao sapevamo avrebbe preso quella posizione, non abbiamo palleggiato all’inizio come sapevamo e sappiamo che così si può soffrire. Il primo tempo lo abbiamo vinto, dobbiamo vincere il secondo”.

Ruolo da allenatore: “Ho avuto la fortuna alla Lazio e all’Inter di aver avuto grandi ragazzi che mi hanno sempre seguito, giusto godersi questo primo tempo. Col mio staff ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, ma dovremo continuare: sappiamo che siamo giudicati ogni due giorni e mezzo, ora c’è un’altra partita e poi ci sarà il ritorno. C’è grande disponibilità da parte di tutti i ragazzi, Bastoni si è messo al servizio della squadra, ha fatto un’ottima partita. Stiamo parlando di un difensore di livello mondiale che ha capito l’esigenza della squadra e ha fatto il quinto senza problemi”.