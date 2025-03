Lautaro e il caso bestemmia post-Juve: “Ho chiarito tutto”

Il capitano dell’Inter protagonista nel match contro il Feyenoord torna a parlare dell’episodio avvenuto nel fine gara contro la Juventus

Il gol siglato contro il Feyenoord lo ha portato in cima alla classifica marcatori all-time dell’Inter nella Champions League. Lautaro Martinez è stato assoluto protagonista nella partita contro il Feyenoord ed è stato premiato come migliore in campo.

L’attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘Prime Video’ al termine della gara, soffermandosi non solo sul match, ma anche su altri temi: “Il gol e il record? Sono grato all’Inter per questo traguardo, ringrazio tifosi e compagni, senza i compagni questi traguardi non sarebbero mai arrivati. Ringrazio la mia famiglia, sia quella in Argentina sia quella in Italia. Il merito è di tutti loro”.

Sulle gare in vista: “Si sta parlando tanto dell’Inter, siamo in campo ogni due giorni da otto mesi, ci sono tanti ragazzi che sono stati impegnati anche con le nazionali, scendiamo in campo per dare il massimo per questa maglia con tutte le difficoltà del caso. Bastoni si meritava questo premio, per tutto il sacrificio che ha fatto, sono gesti che fanno la differenza.

Poi un commento sul caso bestemmia nel post-gara contro la Juventus: “Sono una persona che rispetta tutti, questo tema già l’ho lasciato alle spalle. Ho chiarito tutto, sono stato accusato di una cosa che non era vera, dimostro dentro il campo la persona che sono”.