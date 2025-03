Maxi stangata, UFFICIALE: nove mesi di squalifica

Il comunicato ufficiale è arrivato dopo una lunga attesa: sentenza clamorosa nei confronti del tecnico

Una sentenza che ha del clamoroso. Arrivata dopo una lunga attesa e che obbligherà ad uno stop di ben nove mesi: lo stop infatti è fissato fino al 30 novembre 2025 compreso.

Se il Milan non sorride, altrettanto fa il suo ex allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha letteralmente perso la testa nel corso della sfida tra il suo Lione e il Brest, arrivando ad un faccia a faccia contro l’arbitro Millot. Una scena clamorosa, che ha portato il direttore di gara ad espellere il tecnico lusitano. Un gesto che ha fatto pensare ad una lunga squalifica nei confronti dell’allenatore. Squalifica che in un primo momento poteva essere di sette mesi, ma alla fine si è rivelata addirittura più pesante. La Ligue de Football Professionel (Lfp) ha infatti diramato una squalifica di nove mesi nei confronti dell’allenatore. Uno stop fino al 30 novembre.

Lione, UFFICIALE: sospensione shock per Fonseca

Il tecnico lusitano non potrà accedere alla panchina, agli spogliatoi degli arbitri e a tutte le funzioni ufficiali fino al 30 novembre. Inoltre fino al 15 settembre la sospensione sarà accompagnata dall’impossibilità di accedere agli spogliatoi dei giocatori, al campo, al tunnel e ai corridoi. Questo prima, durante e dopo la gara.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla federazione transalpina:

“24a giornata di Ligue 1: Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29, di domenica 2 marzo 2025

Comportamento di Paulo Fonseca, allenatore dell’Olympique Lione.

Sospensione definitiva prima, durante e dopo la partita dell’accesso alla panchina, agli spogliatoi degli arbitri e a tutte le funzioni ufficiali, fino al 30 novembre 2025 compreso.

Inoltre, fino al 15 settembre 2025 compreso, tale sospensione sarà accompagnata prima, durante e dopo la partita dal divieto di accesso agli spogliatoi dei giocatori, al campo, al tunnel e a tutti i corridoi che conducono alle aree sopra menzionate.

La sanzione ha effetto immediato”.

Una sentenza senza precedenti. Resterà da capire ora cosa intende fare il Lione: se intende esonerare o rescindere l’accordo con il tecnico e affidarsi ad un nuovo allenatore oppure attendere il rientro e nel frattempo affidarsi ai vice di Fonseca.