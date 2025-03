Squalifica shock in arrivo: sette mesi senza panchina

Dopo le brutte scene e il faccia a faccia con l’arbitro per un cartellino rosso, la sanzione rischia di essere esemplare per l’allenatore

Sta facendo discutere tantissimo quanto accaduto in Francia con l’ex allenatore del Milan e della Roma Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese del Lione ieri nella partita contro il Brest vinta poi per 2-1 con la doppietta di Lacazette in rimonta, è stato espulso dall’arbitro. E alla notifica del cartellino, lo stesso Fonseca ha perso letteralmente la testa ed è andato minacciosamente al faccia a faccia con il direttore di gara Benoit Millot.

Un gesto incredibile del tecnico che è stato subito allontanato dai propri giocatori. Ma Fonseca poi ha continuato a cercare il confronto con l’arbitro, con il resto dello staff che ha dovuto trattenerlo. Scene sicuramente molto poco edificanti, ma questo testa a testa sfiorato rischia di costare davvero tantissimo all’ex allenatore del Milan, esonerato dai rossoneri alla fine del 2024. Si tratta di un comportamento che il regolamento definisce “intimidatorio” per i contorni che ha assunto. E faranno giurisprudenza anche alcuni episodi già accaduti in questa stagione e non solo. La pena e la squalifica per il portoghese possono essere a dir poco esemplari.

“Sono intimidatorie tutte le parole, i gesti e/o gli atteggiamenti che possono incutere timore. Sono minacciose tutte le parole, i gesti e/o gli atteggiamenti che esprimono l’idea di ledere l’integrità fisica di una persona. Ogni minaccia di morte costituisce una circostanza aggravante di cui si deve tenere conto nella determinazione dell’entità della pena”, si legge sul testo ufficiale di riferimento. Secondo alcuni la stagione di Fonseca potrebbe essere addirittura già finita qui.

Fonseca espulso, rischia una squalifica fino a sette mesi

Come riporta ‘RMC Sport’, la commissione disciplinare non lascerebbe spazio a grandi interpretazioni, o ne lascia molto poco. La reazione al cartellino rosso estratto da Benoit Millot, andando contro l’arbitro faccia a faccia con fare minaccioso, Paulo Fonseca si è esposto a una sanzione molto pesante. Questo comportamento intimidatorio potrebbe costargli diversi mesi di sospensione, addirittura fino a sette mesi.

A tal proposito la federazione dovrà necessariamente fare riferimento a ciò che l’arbitro scriverà nel referto. La cosiddetta sanzione “di riferimento” potrebbe quindi variare. Soprattutto perché l’allenatore del Lione si è subito scusato dopo la partita. “Mi scuso per questo gesto, non avrei dovuto farlo. Il calcio ci fa fare gesti sbagliati, mi scuso”, le sue parole che potrebbero anche essere tenute in considerazione in questo senso come parziale attenuante. Ma la commissione disciplinare potrebbe anche voler punire Fonseca in base all’entità del reato accertato.

La mente torna subito alla squalifica di 15 partite – circa sei mesi – inflitta al presidente del Marsiglia Longoria che aveva parlato di “corruzione” in seno ai dirigenti arbitrali solo una settimana fa. L’allenatore del Nizza Haise era stato sospeso tre turni per dei commenti offensivi al direttore di gara, il tecnico del Brest Eric Roy ha avuto tre partite di stop per uno scontro col IV Uomo e lo stesso arbitro. Digard, allenatore del Le Havre, anche lui è stato espulso per le critiche dure rivolte al direttore di gara.