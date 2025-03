Ex Milan, Fonseca perde la testa: si scaglia contro l’arbitro in campo

Paulo Fonseca contro l’arbitro, altre polemiche furiose in Ligue 1: cosa è successo a Lione con protagonista il tecnico portoghese

Tutto il mondo è paese, come si suol dire, ed è vero anche nel mondo del calcio. Alle nostre latitudini, siamo abituati a furiose contestazioni nei confronti degli arbitri e in fondo anche all’estero non è che le cose vadano molto meglio in tema di rapporti tra appassionati, addetti ai lavori e direttori di gara. Se ne sta avendo una prova specialmente nell’ultimo periodo in Ligue 1, dove le polemiche ormai sono all’ordine del giorno.

Ha iniziato Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, rilasciando dichiarazioni a dir poco infuocate dopo alcune decisioni contrarie ricevute che gli hanno fatto decisamente perdere le staffe. Questa volta, è toccato all’ex Milan e Roma Paulo Fonseca lasciarsi andare, in una domenica che lo ha visto protagonista ma per motivi non esattamente edificanti. Non avviene spesso osservare il portoghese, solitamente piuttosto pacato nei suoi atteggiamenti, dare in escandescenze, ma questa volta Fonseca ha oltrepassato i limiti.

Lione-Brest, finale infuocato: Fonseca espulso, va faccia a faccia contro l’arbitro

Quest’oggi, in campo il Lione, attuale squadra del tecnico portoghese, contro il Brest. Gara alla fine vinta dall’OL, che prosegue la sua risalita in classifica e si trova adesso a soli quattro punti dal quarto posto, ma il finale della sfida è stato a dir poco complesso e ha visto Fonseca scagliarsi duramente contro il direttore di gara.

Al 43esimo del secondo tempo, il direttore di gara, Benoit Millot, è stato richiamato al Var, per controllare un possibile fallo di mano di Maitland-Niles, che avrebbe potuto portare all’assegnazione di un rigore agli ospiti per il possibile pareggio. Fonseca si è infuriato, ricevendo il cartellino rosso diretto dall’arbitro. La polemica è proseguita, con il tecnico portoghese che si è lanciato contro il fischietto 43enne, arrivando faccia a faccia con lui, anche se senza mai toccarlo. E’ servito l’intervento di Tolisso e di alcuni addetti alla sicurezza, per portare via l’allenatore portoghese. Il presunto rigore contro il Lione, per la cronaca, non è poi stato assegnato.