Juve, obiettivo a sorpresa: costa 35 milioni

Juventus, spunta un nome a sorpresa nei radar di Giuntoli: affare da 35 milioni di euro

Un affare che pare sfumato, un’alternativa da trovare. La situazione legata a Jean-Clair Todibo ha animato e non poco il clima in casa Juventus. Il West Ham ha rilanciato per il difensore transalpino, prenotando sostanzialmente le visite mediche.

Per la gestione di quest’affare sono piovute non poche critiche nei confronti di Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero è finito nel mirino della critica, definito “Sopravvalutato e inadeguato”. Ora la società bianconera dovrà concentrarsi su un sostituto del transalpino, puntando su un altro difensore centrale. Ma oltre al difensore e a Teun Koopmeiners, ormai separato in casa con l’Atalanta, spunta dall’Inghilterra un nuovo profilo per un nuovo ruolo.

Juve, Kelleher nel mirino: costa 35 milioni

Una notizia che sorprende e non poco, perché il ‘Sun’ sottolinea come la Juventus abbia messo gli occhi su Caoimhin Kelleher, portiere irlandese del Liverpool, che si è affermato soprattutto nella scorsa stagione come validissima riserva di Alisson.

Una news che sorprende e non poco, visto che la Juventus ha acquistato Michele Di Gregorio e in rosa si ritrova, oltre a lui, con ben altri tre portieri. Si tratta di Perin, Szczesny e Pinsoglio. Il polacco è in partenza, ma ancora non è stato ceduto. Appare difficile quindi che la Juventus possa decidere di fare un investimento per un nuovo estremo difensore. Ne sono però convinti dall’Inghilterra, che sottolineano come i bianconeri abbiano messo gli occhi sull’irlandese, monitorato per tutta la stagione. Il prezzo del Liverpool è di 35 milioni di euro, ma la cifra, affermano da Oltremanica, non sembra spaventare la Juventus. Dall’Inghilterra sono convinti che Kelleher possa rappresentare un investimento per la Juventus. Lo stesso giocatore punta ad una maglia da titolare ed ha aperto le porte ad un addio al Liverpool. In realtà l’operazione sembra essere piuttosto infattibile. Sia per le cifre dell’operazione, sia per il fatto che la Juventus non sembra avere la grande esigenza di acquistare un nuovo estremo difensore.