“Thiago Motta non è contento”: la richiesta alla Juventus

Situazione che si fa delicata alla Juventus, insoddisfazione per Thiago Motta: la reazione del tecnico, una richiesta precisa al club

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato, c’è ancora molto da fare per la Juventus, che probabilmente si trova abbastanza indietro rispetto al punto in cui pensava di essere in questa fase sul mercato. Tanti rinforzi ancora da portare a casa, situazione di certo non agevolata dai tanti addii che si fanno attendere.

L’ultima beffa per la Juventus è la decisione di Todibo di accettare il West Ham. Il club bianconero aveva inseguito a lungo il difensore francese ed era sembrata più volte sul punto di piazzare l’accelerata decisiva, ma la delusione a questo punto è forte. E manca qualcosa, naturalmente, in difesa, oltre che negli altri reparti.

Chi non ha preso per niente bene il mancato arrivo dell’ormai ex giocatore del Nizza è Thiago Motta, che si aspettava che la dirigenza riuscisse ad accontentarlo. Il tecnico italobrasiliano chiede rinforzi per poter puntare in alto e per esprimere la propria idea di calcio e secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto su ‘Juventibus’, si è fatto sentire. “Mi è stato detto che Thiago Motta non è rimasto contento di come è andata per Todibo – ha spiegato – A questo punto, ha chiesto di tornare a ragionare su un difensore centrale mancino di piede”. Nel frattempo, la Juventus sta seguendo la pista Lenglet, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it.