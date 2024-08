Juventus, senza Todibo cambia tutto: “Figuraccia clamorosa”

Il mancato approdo di Jean-Clair Todibo rovina i piani della Juventus e non solo: social scatenati

Ventiquattro ore Jean-Clair Todibo sembrava destinato a vestire la maglia della Juventus, poi si è registrato il blitz perentorio del West Ham che ha cambiato le carte in tavola.

È forte la delusione in casa Juventus per l’epilogo della vicenda relativa a Jean-Clair Todibo, difensore francese classe ’99, da tempo nel mirino del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli. Trattato per diversi mesi, il giocatore ex Barcellona sembrava destinato a vestire la maglia della Juventus, ma improvvisamente la volontà del giocatore e del Nizza sono cambiate. Tutta “colpa” del West Ham che con un vero e proprio blitz di mercato ha soffiato il difensore originario della Guiana francese alla Juventus.

Me reading that Todibo is going to West Ham: pic.twitter.com/xulHY2WZll — Mike ⚫️⚪️ (@JuventinoMC) August 8, 2024

Ci soffiano Todibo a 40 milioni perché non vogliamo sborsare tutti quei soldi, “Giuntoli incapace”

Compriamo Todibo a 40 milioni, “40 sono troppi”

Mettetevi l’anima in pace — Riccaa (@Riccxa) August 9, 2024

Non so voi, ma io credo ancora che senza #Todibo si possa ugualmente giocare a calcio.

Confermate?#Juventus #Giuntoli #WestHam — Alessandro Tanzini 🇮🇹 (@AleTanzini) August 9, 2024

Uno stravolgimento che ha sicuramente complicato i piani del direttore tecnico Cristiano Giuntoli e dell’allenatore bianconero Thiago Motta, il quale evidentemente sperava di poter avere a disposizione Todibo in tempi relativamente rapidi, in tempo per l’inizio di campionato, con la Juventus che debutterà lunedì 19 agosto alle 20.45 contro l’ambizioso Como di Cesc Fabregas. E invece – salvo clamorose sorprese – Jean-Clair Todibo sarà un nuovo difensore del West Ham che ha soffiato il giocatore alla Juventus mettendo sul piatto un’offerta da quaranta milioni di euro per acquistare a titolo definitivo l’ex Barcellona e Benfica.

Calciomercato Juventus, polemiche per il mancato arrivo di Todibo

E così, nelle ore successive alla diffusione della notizia relativa al mancato approdo di Jean-Clair Todibo alla Juventus, molti tifosi bianconeri hanno esternato tutto il loro malcontento sui social.

Ma c’è anche chi prova a non fare drammi, sottolineando che quella di quaranta milioni di euro per un difensore come Jean-Clair Todibo sarebbe stata una spesa eccessiva in sede di mercato.

Ha fatto bene Giuntoli a non prendere Todibo a 40 mln.

Ma che è? Un fenomeno? Assolutamente no.

Mediocre, infatti non c’erano i top club in fila x lui — romar (@Romar1897) August 9, 2024