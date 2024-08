Juventus, figuraccia nell’affare Todibo: “Giuntoli rassegni le dimissioni”

La vicenda Todibo ha colpito fortemente l’ambiente Juventus. Sui social Cristiano Giuntoli è finito nel mirino dei tifosi

Momento più nero che bianco per la Juventus, che vede sfumare uno dei suoi obiettivi principali: Jean-Clair Todibo.

L’attesa e i tempi lunghi su cui i bianconeri speravano di chiudere, si sono alla fine rivelati problematici tanto da consentire il fortissimo inserimento del West Ham che già da tempo era sul calciatore. L’ex Barcellona ha quindi detto ‘si’ agli inglesi: il difensore transalpino è pronto a viaggiare alla volta di Londra e a svolgere le visite mediche già nella giornata odierna andando di fatto a far calare il sipario su una telenovela che persisteva da parecchio tempo.

Alla Continassa dovranno quindi cambiare obiettivo per la retroguardia, fermo restando che gli strascichi del caso Todibo rischiano di protrarsi ancora.

Calciomercato Juventus, bufera Todibo: Giuntoli nel mirino

Non è infatti andato giù il flop su Todibo ai tifosi della Juventus, che sui social, ed in particolare su X, non hanno risparmiato messaggi di dissenso nei confronti della società.

Mirino soprattutto sull’operato di Cristiano Giuntoli, per il quale in alcuni casi estremi sono state persino invocate le dimissioni::

Su Todibo, che conoscevo pochissimo, dico solo una cosa:

Non è tanto il giocatore, ma il come lo si è perso. Male male, facendo una figura pessima.

Stavolta sto piatto è riuscito male a Giuntoli. — Willy Signori – J💬 (@willy_signori) August 9, 2024

Non riesco a reggere lo psicodramma dietro la vicenda #todibo, io spero che si arrivi ad avere tutto chiaro entro il 1 settembre, perché al momento il problema principale sembra più quello che la singola vicenda#Juventus — Davide (@Davide_peacock) August 9, 2024

Sono 3 mesi che vanno dietro solo a gente che cosa una barca, sapendo di avere disponibilità limitate rispetto al passato.

Ora, che Todibo, come calafiori, come altri, costasse tanto, lo sapevamo tutti.

Il problema è starci dietro 40 giorni senza avere i fondi per prenderlo. — IlCavour👑 (@IlCavour) August 9, 2024

Se salta koop e la cessione di chiesa credo sia inevitabile che giuntoli rassegni le dimissioni… — Apple Pie (@ApplePie6543210) August 9, 2024

Diciamo che Giuntoli e chi lo ha voluto… Calvo…. Non hanno idea di cosa vuol dire essere alla @juventusfc prevedo tempi cupi per questi due personaggi…. E se non prende #Koopmeiners meglio se fa direttamente le dimissioni…. — Massimo Tripodi (@massimotripodi) August 9, 2024

E uno è andato…vediamo gli altri quando li salutiamo…dopodiché è meglio che Giuntoli e il suo staff danno le dimissioni — AxEL🤌🏻 (@Axel38) August 8, 2024