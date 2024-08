Juventus, ancora grane per Giuntoli: il centrocampista chiede la cessione

Ore movimentate in casa Juventus: dal mancato arrivo di Jean-Clair Todibo a un possibile addio a sorpresa

C’è ancora tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus alle prese con diverse questioni da risolvere nelle ultime settimane di calciomercato.

Sono ore calde in casa Juventus. Non solo per la questione relativa a Jean-Clair Todibo, difensore francese classe ’99 che era stato ad un passo dal vestire la maglia bianconera, salvo poi accordarsi con il West Ham che verserà quaranta milioni di euro nelle casse societarie del Nizza per il difensore ex Barcellona. Già, perché oltre all’esigenza di trovare un altro difensore ci sono ancora diverse questioni da risolvere in uscita per il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli.

E non c’è solo il ‘caso’ relativo a Federico Chiesa da gestire, con l’ex Fiorentina da tempo in uscita e in scadenza di contratto con la Vecchia Signora, dunque col rischio di perderlo tra un anno a parametro zero dopo l’importante investimento sostenuto pochi anni fa per portarlo in bianconero. Ci sono, infatti, anche alcune questioni ‘minori’ da gestire da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Juventus, un altro giocatore in uscita: ha chiesto la cessione

Nelle ultime ore, infatti, è diventata sempre più concreta la possibilità di un divorzio tra la Juventus e Joseph Nonge, centrocampista classe 2005 belga, ma originario della Repubblica Democratica del Congo. In bianconero dal 2021 e passato per la formazione Next Gen, ora potrebbe lasciare la Juventus nonostante abbia altri due anni di contratto con il club bianconero.

In particolar modo, come riportato da RMC Sport, Joseph Nonge poteva finire nell’affare Todibo come contropartita tecnica da offrire al Nizza, ma ha anche altre richieste da parte di diverse società europee. In particolar modo, Anversa, Lens e Basilea avrebbero sondato il terreno per il giocatore di origini congolesi che ha raccolto quattro gettoni di presenza con la prima squadra e altri ventuno, impreziositi da due gol, con la formazione Next Gen. Ora il giocatore avrebbe chiesto la cessione per trovare maggiore spazio e nelle prossime settimane la Juventus potrebbe perfezione la cessione del giocatore arrivato nell’estate del 2021 dal settore giovanile dell’Anderlecht.