Napoli, il veto di Conte fa saltare lo scambio a centrocampo | ESCLUSIVO

Il mercato del Napoli sta entrando nel vivo. Manna al lavoro per regalare a Conte una rosa importante, ma il tecnico ha posto il veto ad uno scambio

Poco più di tre settimane alla chiusura del mercato estivo e il Napoli ha ancora tanto da fare. Il nuovo direttore sportivo Manna è al lavoro per rinforzare ma anche sfoltire la rosa a disposizione di Conte, affinché possa avere un gruppo in grado quantomeno di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

In cima ai pensieri di allenatore e dirigenti partenopei c’è la necessità di cedere Osimhen, il cui ingaggio dopo il rinnovo della passata stagione non è più sostenibile. Il nome del sostituto è noto a tutti: quel Romelu Lukaku che tanto bene ha fatto ai tempi dell’Inter con il tecnico salentino e che potrebbe sbarcare a Napoli anche prima della partenza del nigeriano. Sempre in attacco piace anche David Neres del Benfica, mentre a centrocampo proseguono le trattative per Brescianini del Frosinone e Gilmour del Brighton. Tra i giocatori con le valigie pronte, invece, ci sono i vari Natan, Cajuste, ma anche Gaetano e uno tra Cheddira e Simeone. Poi c’è il capitolo scambi: difficile quello con la Juventus tra Chiesa e Raspadori sebbene, come vi abbiamo raccontato, Conte sarebbe felice di prendere l’esterno bianconero per farne il nuovo Perisic.

Calciomercato Napoli, Conte non vuole privarsi di Anguissa: no allo scambio

Ma c’è anche un altro scambio che è stato proposto nelle ultime ore al Napoli. In attesa del doppio confronto con il Lille per guadagnarsi i playoff di Champions League, il Fenerbahce ha messo gli occhi su André-Frank Zambo Anguissa.

A segnalare il profilo del centrocampista camerunese al club turco è stato il tecnico José Mourinho, che ne ha apprezzato le doti difensive e di inserimento con la maglia azzurra. Come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, da Istanbul è stato offerto al Napoli il cartellino di Cengiz Under, ex romanista finito ai margini del progetto. Il cartellino del fantasista turco è stato nuovamente proposto a De Laurentiis in cambio di Anguissa, ma Antonio Conte ha posto il veto all’operazione, non essendo disposto a privarsi del mediano a meno che non arrivi un sostituto ancora più forte.