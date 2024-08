Inter, UFFICIALE Valentin Carboni al Marsiglia: cifre e dettagli dell’operazione in uscita concluso dal club nerazzurro

Ora è ufficiale: Valentin Carboni è un nuovo calciatore del Marsiglia. Dopo la firma sul rinnovo con l’Inter, il classe 2005 è volato in Francia per la nuova avventura in Ligue 1.

Il club francese ha ufficializzato l’arrivo del giovane calciatore alla corte di Roberto De Zerbi. Operazione conclusa in prestito oneroso da un milioni con un diritto di riscatto fissato ad oltre 35 milioni di euro. Il contro-riscatto dell’Inter sarà di circa 40 milioni. Ora ci sono anche gli annunci ufficiali: il club nerazzurro continuerà a monitorare la crescita di Valentin Carboni, dopo il Monza c’è una big di Francia come l’OM.