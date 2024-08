Inter, Carboni in sede: firma sul rinnovo prima di volare a Marsiglia | VIDEO CM.IT

Valentin Carboni è arrivato in sede: firma sul rinnovo con l’Inter prima di volare a Marsiglia. Tutti i dettagli | VIDEO CM.IT

È il giorno di Valentin Carboni al Marsiglia. Il talento di proprietà dell’Inter partirà nel pomeriggio per raggiungere la Francia ed iniziare la nuova avventura all’OM di De Zerbi. Prima, però, la firma sul rinnovo con i nerazzurri.

Il classe 2005 è arrivato in sede con agenti e famigliari per firmare il rinnovo sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2029. Nel pomeriggio è in programma la partenza per la Francia, per visite mediche e firme col Marsiglia. Operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, per un affare complessivo che sfiora i 40 milioni di euro.

Valentin Carboni rinnova e saluta l’Inter.