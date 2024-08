Svolta Juventus: il prossimo colpo si fa con lo scambio

Svolta Juventus, Giuntoli è al lavoro sui prossimi colpi di calciomercato: possibile scambio per sbloccare l’affare. Tutti gli aggiornamenti

Non sono bastate le ricche cessioni di Huijsen e Soulé per sbloccare i prossimi colpi in entrata in casa Juventus. Come noto, le priorità della dirigenza bianconera sono Todibo e Koopmeiners, oltre all’attaccante esterno.

Nelle ultime ore ha ripreso quota il nome di Galeno del Porto. Stando alle ultime indiscrezioni, è in programma un incontro fra la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore. C’è il gradimento dell’esterno brasiliano, ma manca ancora l’intesa con il club portoghese. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, la trattativa sarà tutt’altro che semplice: il Porto chiede oltre 30 milioni di euro per cedere il suo attaccante reduce da una stagione da ben 16 gol e 12 assist.

Calciomercato Juve, contropartita per sbloccare Galeno: tutti i dettagli

La dirigenza della Juventus proverà a sbloccare l’operazione inserendo una contropartita tecnico. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il nome giusto potrebbe essere quello di Tiago Djalò. Il portoghese è stato bocciato da Thiago Motta in queste settimane di ritiro pre-campionato.

Anche Djalò, escluso dai convocati per Juve-Brest, è finito ai margini. Il suo cartellino potrebbe essere proposto al Porto per abbassare l’esborso cash per Galeno. La valutazione dell’ex Lille è di circa 10-12 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Juventus-Porto.