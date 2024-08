Niente rinnovo e scambio alla pari: Inter, colpo di scena Dumfries

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa notizia proveniente dall’Inghilterra. Tutti i dettagli

Notizia a sorpresa dall’Inghilterra. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘The Athletic’, Denzel Dumfries non è intenzionato ad apporre la sua firma sul rinnovo di contratto con l’Inter, attualmente in scadenza nel 2025. Ricordiamo che, come raccolto da Calciomercato.it, tra l’agente dell’olandese e il club di Oaktree esiste un accordo di massima per il prolungamento fino a giugno 2028, con lo stipendio dell’ex Psv che salirebbe a circa 4 milioni netti a stagione.

Per la fonte inglese, Dumfries non vuole firmare prima della fine di questa sessione estiva di calciomercato poiché ambisce ancora a trasferirsi in Premier League. Nella fattispecie al Manchester United del connazionale ten Hag. Dumfries è rimasto a Milano per mancanza di offerte, ma nei suoi piani c’era – e a quanto pare c’è ancora – l’addio all’Inter.

L’operazione Dumfries-United, però, potrebbe decollare solo nel caso in cui Wan-Bissaka dicesse no al West Ham, e se lo stesso Manchester United dovesse accordarsi con l’Inter per uno scambio alla pari proprio tra Wan-Bissaka (anche lui in scadenza fra dieci mesi e il numero 2 della squadra di Simone Inzaghi. Va detto, tuttavia, che la priorità del sopracitato ten Hag per la fascia destra rimane comunque Mazraoui del Bayern, con il quale il club di INEOS tratta ancora anche per Matthijs de Ligt.