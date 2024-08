Lukaku-Napoli, sprint finale: cosa succede con Osimhen 

Il Napoli accelera per Lukaku: svolta per l’acquisto del cartellino e aggiornamento su Osimhen

Si avvicina sempre più il giorno dell’esordio in maglia azzurra di Romelu Lukaku. L’ex attaccante della Roma ha atteso a lungo Antonio Conte e dopo settimane finalmente arrivano segnali positivi.

Per il Chelsea, il bomber belga è ormai fuori progetto. Il feeling tra le parti non è mai scattato del tutto e dopo qualche stagione mandato via in prestito, Big Rom ha intenzione di accettare nuovi e stimolanti sfide. Lavorare con Antonio Conte gli permetterebbe di ritrovare il sorriso.

Nel frattempo il Napoli sta accelerando con il Chelsea, trovando l’intesa economica per chiudere l’operazione d’acquisto. E allo stesso tempo, Osimhen non si allena con i suoi compagni di squadra in ritiro.

Napoli, Lukaku più vicino: i dettagli

Da Castel di Sangro arrivano importanti novità. Indizi che non vanno trascurati. Victor Osimhen non si è allenato con il gruppo. Assenti questa mattina anche i partenti Gaetano e Mario Rui, con il primo destinato a giocare la prossima stagione per il Parma.

Tornando alla situazione relativa al nigeriano, si attende solo l’affondo decisivo del PSG. Infatti, il club parigino e Osimhen hanno già raggiunto un accordo verbale su ingaggio e contratto un accordo verbale su ingaggio e contratto, mentre mancherebbe la formalizzazione dell’offerta da presentare al Napoli, ossia la cifra presente nella clausola.

Manna sta preparando il colpo in entrata, magari per consegnare Lukaku ad Antonio Conte prima del primo match di campionato contro il Verona. In coppa Italia sabato, invece, il terminale offensivo sarà Raspadori.

Con il Chelsea si chiuderà l’affare attorno ai 27 milioni di euro. Mentre per il giocatore è pronto un contratto da 6 milioni di euro. Il Napoli, dopo settimane di attesa e silenzi, ora accelera. E farà felice Romelu.