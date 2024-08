Juve, incontro in programma: Giuntoli prepara l’affondo decisivo

Juventus attiva sul mercato, Giuntoli incontra l’agente ed è pronto ad affondare il colpo decisivo

Quello della Juventus è un mercato in grande fermento. Il club bianconero è a caccia di rinforzi, ma sta lavorando anche a numerose cessioni.

Il nome più chiacchierato è quello di Federico Chiesa. Per lui la Juventus potrebbe accettare un’offerta compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Sul giocatore c’è soprattutto la Roma, ma l’agente del nazionale azzurro ha in programma un incontro con la dirigenza bianconera: è infatti atteso in Italia. E nel frattempo la Juventus ragiona anche sul mercato in entrata.

Juve, Galeno nel mirino: Giuntoli incontra l’agente

Uno dei nomi seguiti con grande attenzione dal club bianconero è Nico Gonzalez. Il giocatore argentino potrebbe lasciare la Fiorentina, che è in forte pressing su Gudmundsson, ma oltre alla Juventus piace anche all’Atalanta, che per di più ha perso Scamacca per sei mesi e sarà costretta a nuove mosse in attacco sul mercato.

Un’alternativa all’argentino gioca invece in Portogallo. La Juventus infatti sta seguendo con grande attenzione Galeno. Il brasiliano del Porto, classe 1997, ha un contratto con i lusitani sino al 2028. In possesso di passaporto portoghese, Galeno è dunque comunitario e la Juve sta riflettendo con attenzione su un possibile acquisto. Intanto Giuntoli è pronto a muovere i primi passi, perché, come riferito da ‘Sky Sport’, è in programma nelle prossime ore un incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore. Il giocatore non sembra essere il preferito della dirigenza e parte dietro nelle gerarchie rispetto a Nico Gonzalez, ma nel frattempo la società bianconera desidera attivarsi e cercare di capire quelle che sono le possibilità di un trasferimento. Il costo del cartellino del brasiliano, potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro.

Una cifra importante ed elevata. Trattare con il Porto non è mai semplice, ma la Juventus potrebbe riuscire a ricavare un tesoretto importante dalle cessioni di tanti esuberi. Tesoretto che può aggirarsi attorno ai 90 milioni di euro. A quel punto investire per Galeno, profilo tecnico e d’esperienza internazionale gradito da Thiago Motta, non sarebbe un problema per la società piemontese.