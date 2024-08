“Rischio grosso”, suona l’allarme per Chiesa

Allarme rosso per Federico Chiesa, situazione che potrebbe precipitare per il giocatore della Juventus: l’avviso in diretta

Tiene banco ormai quotidianamente il caso Federico Chiesa. Situazione chiara dal punto di vista della posizione della Juventus: i bianconeri hanno confermato, per voce di Thiago Motta, che il giocatore è tra gli esuberi che devono trovarsi una sistemazione. E del resto, senza intesa per il rinnovo, era inevitabile che si arrivasse a questo. Ma non si sa ancora quale sarà l’effettivo destino del giocatore.

Come raccontato qui su Calciomercato.it, potrebbe esserci la possibilità di uno scambio tra Chiesa e Raspadori con il Napoli. Ma ad ora, il giocatore non ha ancora deciso quale sarebbe per lui una destinazione gradita. E questo potrebbe portarlo a finire in una situazione piuttosto particolare, come evidenziato dal commento di Guido Vaciago, direttore di ‘Tuttosport’, ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Per Chiesa, non ci sono molte squadre che vorrebbero garantirgli un certo ingaggio, specie perché parliamo di un giocatore che deve tornare ad essere ciò che è stato prima – ha spiegato – Davanti a sé, Chiesa ha il rischio di vivere una stagione ai margini. E la prossima estate potrebbe avere ancora meno opportunità”. Insomma, il classe 1997 è di fronte a uno snodo chiave per il suo futuro, per evitare di trovarsi in una posizione in prospettiva scomodissima.