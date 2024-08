Non solo Chiesa: suona l’allarme anche per Vlahovic

La Juventus alle prese con l’addio di Chiesa, sullo sfondo c’è l’allarme anche per quanto riguarda Dusan Vlahovic: l’avviso sul serbo

Occhi puntati sulla Juventus e sulle numerose cessioni che da qui a fine mercato sono annunciate per i bianconeri, anche se chiudere così tante operazioni in uscita non sarà facile per Giuntoli. Sta iniziando una vera e propria corsa contro il tempo per il direttore tecnico bianconero. In cima alla lista, Federico Chiesa, il cui agente Ramadani arriva in Italia per incontrare la Juve e fare chiarezza, come raccontato da Calciomercato.it.

I riflettori però non sono puntati soltanto sugli esuberi, ma anche su chi a Torino resterà e sarà chiamato a disputare una grande annata. Thiago Motta ha la responsabilità di rilanciare una compagine bianconera che perderà molti dei suoi riferimenti storici, uno dei pochi a restare al suo posto sarà Dusan Vlahovic. Che dovrà necessariamente essere trascinatore in tutto e per tutto.

Sul serbo, si è espresso in questo modo Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, in un post sul suo profilo ‘X’: “La Juventus aveva il problema di avere la coppia d’attacco più pagata della Serie A, con un rendimento molto inferiore alle rivali. L’estromissione di Chiesa conferma la mia teoria. Adesso, Vlahovic dovrà rendere quanto guadagna”. Siamo sostanzialmente alla resa dei conti, insomma, per il centravanti, nettamente il più pagato di tutto il campionato.