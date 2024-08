Juventus, Milik e Chiesa addio a braccetto: scelto il nuovo club in Serie A

Fuori dai piani della Juventus, Milik e Chiesa possono ricominciare in Serie A: i due bianconeri via a braccetto

Una lunghissima lista di esuberi, per la Juventus, il cui destino è già segnato. Non resteranno in bianconero, a meno di ribaltoni che appaiono difficilmente pronosticabili, o di cessioni che non avverranno alle condizioni auspicate dal club. Con un doppio segnale inequivocabile: le dichiarazioni di Thiago Motta che hanno confermato che sono stati messi alla porta e anche l’addio alle loro maglie ufficiali negli store bianconeri.

Tra loro, e questo per certi versi stupisce, molti giocatori che erano stati protagonisti degli ultimi anni in bianconero e che probabilmente secondo molti avrebbero potuto dare ancora più di qualcosa alla causa. Ma le condizioni per la loro permanenza, dal punto di vista tecnico ed economico, con l’arrivo del nuovo tecnico Thiago Motta e con il nuovo corso societario con Giuntoli totalmente al timone, semplicemente non ci sono più. Rivoluzione totale che riguarda specialmente l’attacco, dove Moise Kean è già andato via e verrà seguito da altri due compagni di squadra.

Parliamo di Arkadiusz Milik, che nelle ultime due stagioni è stato il bomber di scorta alle spalle di Dusan Vlahovic, e di Federico Chiesa, il cui agente Ramadani è in arrivo in Italia per sciogliere la matassa. Giocatori per i quali c’è grande curiosità per quella che potrebbe essere la loro prossima destinazione. Attenzione a una meta che per certi versi li vede in corsa a braccetto.

Atalanta, Scamacca ko: Milik e Chiesa doppia scelta per la sostituzione

Il calciomercato, lo sappiamo, è fatto anche di scossoni improvvisi, come quello che è capitato all’Atalanta. Il club bergamasco è incappato in un brutto passo falso in amichevole, con la sconfitta per 4-1 rimediata contro il Parma, ma la notizia più brutta per Gasperini è stata certamente il grave infortunio di Scamacca.

Il bomber ne avrà almeno per sei mesi e dunque adesso i nerazzurri devono cercare obbligatoriamente un sostituto. Sul canale Telegram di CM.IT, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il sostituto ideale e il sondaggio ha visto proprio Chiesa e Milik arrivare a pari merito con il 33% delle preferenze. Difficile ipotizzare che l’Atalanta ci provi per entrambi, ma rivolgersi alla Juventus, in ogni caso, potrebbe essere una eventualità concreta. Meno voti invece per le ipotesi Arnautovic (25%) e Nico Gonzalez (9%).