Non solo Yildiz: altra stangata, pronta la maxi squalifica

La stagione si avvia alla conclusione e ogni punto inizia a valere il doppio. Ma per un calciatore è in arrivo una stangata molto importante

Il finale di stagione, come sappiamo, è sempre molto particolare. Da una parte c’è la necessità di arrivare all’obiettivo prefissato, ma dall’altra si possono fare i conti con situazioni spiacevoli tra infortuni e magari squalifiche dovute a nervosismo. È il caso per esempio di Yildiz. Il turco ha lasciato i suoi in dieci contro il Monza per un gesto sconsiderato. Un rosso che gli farà saltare due partite cruciali per il destino della Vecchia Signora.

Ma non è assolutamente finita qui. C’è un’altra vicenda che sta facendo molto discutere e il rischio di una stangata è molto alto. Una squalifica che se, dovesse essere confermata, gli farebbe saltare anche parte del prossimo campionato. E a questo punto non possiamo escludere che si inizi a parlare anche della sua cessione nel calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro.

Rischia una lunga squalifica: cosa è successo

Siamo entrati in una fase della stagione dove il nervosismo fa sicuramente da padrone. Lo stiamo vedendo in casa Inter, ma anche con la Juventus e con il rosso a Yildiz. Il turco non è mai stato protagonista di gesti simili e quanto successo conferma che la tensione inizia a farsi sentire. Naturalmente si tratta di gesti che rischiano di mettere a serio rischio l’obiettivo da raggiungere.

Ma in Spagna in queste ultime ore sta facendo molto discutere Rudiger. Il difensore tedesco è stato espulso negli ultimi minuti della finale di Coppa del Re, ma non si è fermato qui. L’ex Roma ha lanciato addirittura degli oggetti all’arbitro ed ora per lui, come riportato dal Corriere dello Sport, è pronta una maxi stangata che rischia di essere scontata anche in campionato e non solo nella competizione dove è stato estratto il rosso.

Il quotidiano italiano parla di 12 giornate di squalifica. Una sanzione che lo porterebbe a saltare buona parte dell’inizio della prossima stagione a prescindere dal suo futuro. Non è chiaro cosa è successo a Rudiger e il perché di questa reazione folle, ma il tedesco è nei guai e rischia ora di dover lasciare anche il Real Madrid nel prossimo calciomercato se i Blancos riterranno quanto accaduto grave.

Da Rudiger a Yildiz: i gesti folli nel finale di campionato

Rudiger e Yildiz sono sempre stati giocatori molto corretti e nessuno si sarebbe aspettato gesti simili anche in una fase della stagione molto delicata per entrambi.

Il turco con la sua gomitata rischia di saltare due partite fondamentali contro Bologna e Lazio. Si mette peggio per il tedesco, che potrebbe avere una squalifica di ben 12 giornate.