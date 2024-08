Calciomercato Serie A, da Gudmundsson a Todibo: gli aggiornamenti del 4 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: tutti gli aggiornamenti di domenica 4 agosto sulle trattative della Serie A e non solo

Non si placano le indiscrezioni di calciomercato che riguardano i club di Serie A, e non solo. Dalla Juventus al Milan passando per Napoli e non solo: quasi tutte l big sono in movimento.

Intricata la situazione legata a Gudmundsson su cui c’è forte la Fiorentina. Un anno dell’islandese potrebbe sbloccare un effetto domino con Nico Gonzalez in ottica Juventus. Gli stessi bianconeri devono trovare una sistemazione a Chiesa, mentre in difesa si lavora forte su Todibo.

09:40 Ballo-Tourè rifiuta la Turchia Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’ Ballo-Tourè avrebbe avuto una richiesta dalla Turchia, dal Besiktas, ma non avrebbe accettato la destinazione.

08:58 Inter, Salcedo in uscita Gli attaccanti di scorta in casa Inter non convincono: Taremi, Thuram e Lautaro Martinez le uniche certezze. Salcedo è in uscita mentre Correa e Arnautovic restano punti interrogativi.