Nuovi fondi dalla proprietà, si sblocca il mercato

La sessione estiva di calciomercato entra nella sua fase cruciale e diversi club hanno bisogno ancora di chiudere diverse operazioni

Quando mancano poche settimane all’inizio del campionato, la società decide di investire nuovamente sul mercato per completare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Manca meno di un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato, l’inizio del campionato si sta avvicinando e diverse società aspettano il momento decisivo per chiudere le ultime operazioni. E c’è chi deve mettere nuovi fondi a disposizione per sbloccare l’indice di liquidità, ovvero il parametro disciplinato dalla Figc che dimostra la capacità di una società di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine, tenendo conto di spese e incassi.

Un parametro che rischia di “bloccare” il mercato delle società di calcio se non rispettato. Per ‘aggirarlo’ ci sono due possibili soluzioni: cedere giocatori in modo da alleggerire il monte ingaggi oppure far confluire nuove risorse finanziarie nel club ai sensi dell’articolo 90, comma 5 delle NOIF/FIGC. Ecco perché il presidente di un ambizioso club italiano ha deciso di intervenire in prima persona per sbloccare il mercato in entrata e consentire al direttore sportivo di completare la squadra in queste ultime settimane di sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato, sbloccato l’indice di liquidità: via libera agli acquisti

Nelle scorse ore, infatti, Andrea Langella, presidente della Juve Stabia neopromossa in Serie B ha provveduto a effettuare un finanziamento per il raggiungimento della misura minima dell’indicatore di liquidità. Una mossa “per garantire ulteriore stabilità alla società ma soprattutto per permettere di effettuare operazioni di mercato” si legge in una nota ufficiale diramata dal club campano.

La società ha così comunicato alla Covisoc “di aver adempiuto a ripianare la detta carenza ai sensi dell’art. 90 comma 5 delle NOIF/FIGC”. In conclusione, “si tratta di una ferma volontà del presidente Langella per non lasciare nulla al caso in vista dell’inizio della stagione agonistica, un ulteriore gesto d’amore del presidente nei confronti della Juve Stabia e della piazza gialloblù”.

Un passaggio importante per la Juve Stabia che punta alla salvezza nel campionato cadetto dopo aver conquistato con grande merito la promozione in Serie B nella passata stagione con Guido Pagliuca in panchina, confermato anche per la prossima stagione. Il club campano finora ha chiuso già diverse operazioni in entrata, tra cui quelle per gli arrivi di Romano Floriani Mussolini e Gabriele Artistico dalla Lazio e di Marco Varnier e Jacopo Da Riva dall’Atalanta.