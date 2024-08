Esonerato prima di inizio stagione: subito panchina a Pioli

Si apre una pista a sorpresa per Stefano Pioli: il tecnico ex Milan può ricominciare da una panchina importante, esonero in vista

Dopo l’addio al Milan a maggio, Stefano Pioli è ancora alla ricerca di una panchina. Il tecnico emiliano, come si ricorderà, qualche settimana fa sembrava a un passo dall’approdo in Saudi League, all’Al Ittihad, prima del dietrofront del club arabo, anche per via dell’influsso di Karim Benzema, che ha spinto affinché la società puntasse su Lauren Blanc. Ora, per Pioli potrebbe materializzarsi una nuova opportunità, prendendo in corsa le redini di una squadra il cui attuale allenatore potrebbe essere esonerato a breve.

Situazione delicata, in Ligue 1, al Rennes, dove la posizione di Julien Stephan è in bilico. L’allenatore ha vissuto una scorsa stagione dal rendimento altalenante e adesso non convince particolarmente dirigenza e giocatori. Le riflessioni sono in corso specialmente dopo la brutta sconfitta maturata per 3-0 in amichevole contro il Guingamp. Secondo ‘Footmercato.net’, il ds del club transalpino, Frederic Massara, starebbe pensando, in caso di esonero prima del via ufficiale della stagione, proprio a Pioli, con il quale, dai trascorsi milanisti, ha mantenuto un ottimo rapporto. Così come sono buoni i rapporti con Giuffrida, agente del tecnico, che ha appena portato a Rennes Leo Ostigard.