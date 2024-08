Chiesa, addio Juve: resta in Serie A, scelta la squadra

Federico Chiesa ai margini della Juventus, addio sempre più vicino: nuova destinazione scelta in Serie A per l’attaccante

Non che ci fossero grandi dubbi, già da un po’, sul fatto che la Juventus consideri concluso il percorso di Chiesa in bianconero. Ma è arrivata una ennesima conferma dall’esclusione del giocatore nella seconda amichevole stagionale, quella contro il Brest. Dunque, si respira sempre più aria di addio per il classe 1997.

Un addio che però non appare immediato, visto che al momento trovare una soluzione in uscita non è semplicissimo. L’ipotesi che riprende vigore è quella di uno scambio tra Juventus e Napoli con Chiesa e Raspadori coinvolti, idea che potrebbe essere sponsorizzata da Conte, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it. Eppure, la prossima squadra di Chiesa potrebbe essere un’altra.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, con il consueto sondaggio quotidiano su ‘X’, quale sarebbe la destinazione ideale per il giocatore della Nazionale. Sondaggio in cui ha prevalso la Roma, che lo aveva già seguito nelle settimane scorse, con il 41,2% dei voti. Meno preferenze per gli azzurri, con il 27,8% dei voti, e per il Tottenham, con il 25,7%. Ancor meno le preferenze per il Chelsea, appena il 5,3%.