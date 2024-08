Nuovo ribaltone Gudmundsson: invocato il Milan

Torna sotto i riflettori Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa al centro di un intrigo di mercato tra Fiorentina e Inter

L‘Inter ha lungamente seguito anche Albert Gudmundsson per l’attacco, reparto che necessita di un restyling dopo lo scorso anno in cui l’affidabilità ad alti livelli è arrivata praticamente tutta dai soli Thuram e Lautaro.

Per arrivare al talentuoso islandese, però, il club di Viale della Liberazione dovrà prima di tutto fare spazio tra i vari Correa e Arnautovic, senza dimenticare che resta complicatissimo soddisfare le alte richieste del Genoa.

In questo quadro si è inserita anche la Fiorentina con il club viola che secondo la Gazzetta dello Sport, è pronto per chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Ribaltone totale quindi per il sorprendente islandese che ha suscitato anche diverse reazioni sui social.

Ecco alcuni messaggi postati su X da parte dei tifosi dell’Inter:

@Inter se con Gudmundsson Inzaghi può finalmente creare un altro gioco, si venda Asllani che non può invecchiare in panchina. Oaktree i soldi non li tira fuori inutile illuderci e con i venti milioni diamo l’anticipo al Genoa — stefano (@stefano_arletti) August 1, 2024

Si può sapere il motivo per cui l’Inter ha mollato Gudmundsson? — Vincenx (@Vincenx27971) August 1, 2024

Su Gudmundsson io continuo a non arrabbiarmi perché l’accusa di violenza sessuale resta un problema non di poco conto. E non esiste solo lui, se proprio si vuole prendere una quarta punta… — Li vuoi quei Kiwior (@bastoni1908) August 1, 2024

Per #Gudmundsson la #Fiorentina vorrebbe prestito con diritto di riscatto sotto i venti mln di euro! Com’è che a #Marotta ne hanno sempre chiesti tra i 30/35? — Italian_Soccer_News (@soccer_serie_A) August 1, 2024

L’anno scorso tra sanchez Arnautovic e Correa non hanno fatto i gol di Dzeko. Gudmundsson o uno simile ci vuole — ivano galbiati (@i_galbiati) August 1, 2024

C’è poi addirittura un tifoso del Milan che invoca il club rossonero sul nome di Gudmundsson: