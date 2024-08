Il Milan adesso trema: 80 milioni subito per Leao

Il Milan trema, 80 milioni subito per Leao. L’indiscrezione sulla stella rossonera e tutti gli aggiornamenti sul suo futuro. Ecco la posizione del club

Pavlovic sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: il serbo si legherà ai rossoneri firmando il contratto in queste ore. Fonseca ha il nuovo difensore in rosa, in attesa di un altro centrocampista e di Fofana.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l’affare Fofana al Milan ricorda quello che dopo una lunghissima trattativa portò Chukwueze in rossonero. Il Monaco, come fece lo scorso anno il Villarreal, non ha alcuna intenzione di mollare la presa, nonostante il francese abbia un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. Il club del Principato chiede almeno 20 milioni di euro, la società rossonera ha presentato un’offerta di poco inferiore. Consapevole della minaccia Premier League, la dirigenza del Milan non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste. Nel frattempo, nelle ultime ore dalla Spagna è arrivata un’altra importante indiscrezione riguardante Leao.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: 80 milioni per Leao

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il Barcellona starebbe valutando le alternative a Nico Williams ed in prima fila c’è anche il nome di Leao.

Il club blaugrana è alla ricerca di un attaccante esterno per completare un tridente da sogno con Lewandowski e Lamine Yamal. Per Leao serviranno però almeno 80 milioni di euro: il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi della propria stella, l’offerta dovrà essere irrinunciabile. La palla passa ora al Barça.