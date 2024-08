Scambio con Chiesa, è Juve da scudetto: la scelta che cambia tutto

Lo scambio con Federico Chiesa regala alla Juventus un colpo da scudetto: affare davvero clamoroso che cambia gli equilibri

La Juventus prosegue nel piano di uscite e cessioni. Ha detto addio anche Huijsen, che ha firmato fino al 2030 con il Bournemouth. Un piano fondamentale, per fare spazio in rosa e incassare il più possibile, per proseguire nel mercato in entrata. Si cerca una destinazione anche per Chiesa, con il suo agente in missione a Londra per sondare l’interesse di Tottenham e Chelsea, come raccontato da Calciomercato.it.

L’erede di Chiesa potrebbe essere Adeyemi, per il quale il Borussia Dortmund chiede 35-40 milioni di euro. L’attaccante tedesco è stato individuato come sostituto ideale del classe 1997. E addirittura, se venisse imbastito uno scambio tra i due, i bianconeri potrebbero rilanciare davvero la loro candidatura scudetto. E’ questa l’operazione che potrebbe stravolgere il mercato italiano, proiettando la Juventus definitivamente nel ruolo di anti-Inter.

Lo scambio Chiesa-Adeyemi sarebbe certamente il più intrigante e determinante per spostare gli equilibri nella griglia di partenza in campionato. Ne sono convinti i votanti del sondaggio della redazione di CM.IT su ‘X’, con l’ipotesi votata dal 35,9% dei partecipanti. Raccolgono meno consensi le operazioni Gudmundsson-Arnautovic, Fofana-Bennacer e Lukaku-Osimhen, che non sarebbero, per Inter, Milan o Napoli, scambi così tanto incisivi nel livello di forza delle rispettive rose.