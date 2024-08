Milan, scambio con la rivale: il tecnico ha detto sì a Calabria

Scambio incredibile con il coinvolgimento di Calabria. Il capitano del Milan ha solo un altro anno di contratto

Non è sicura la permanenza al Milan di Davide Calabria. Il capitano rossonero è ancora in scadenza di contratto fra un anno e, cosa più importante, rischia di perdere il posto da titolare con l’arrivo ormai imminente del brasiliano Emerson Royal. L’operazione col Tottenham per il cartellino dell’ex Betis è giunta quasi al traguardo sulla base di 12/13 milioni di euro più bonus.

Ventisette anni compiuti lo scorso dicembre, il bresciano è nato e cresciuto nel Milan. Con la maglia della prima squadra ha collezionato 258 presenze, mettendo a segno 9 gol e realizzando 21 assist. Due invece i titoli vinti: lo Scudetto nella stagione 2021/2022 e la Supercoppa italiana nel 2016/2017 quando era molto giovane.

Le indiscrezioni di calciomercato odierne non escludono il suo addio in questo ultimo mese di finestra estiva. Stando a ‘Sportmediaset’, Moncada e soci potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a uno degli obiettivi in entrata. Nella fattispecie ad Abraham, con Paulo Fonseca che continua a spingere per l’acquisto dell’inglese come alternativa ad Alvaro Morata.

Il nome di Abraham è tornato ‘caldo’ per i rossoneri in queste ore e il motivo è semplice: la Roma ha preso Dovbyk per 34 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, con il Ds Ghisolfi che gli ha ‘consegnato’ la maglia numero 9 che appartiene proprio all’ex Chelsea. Nelle scorse settimane il Milan avrebbe già proposto uno scambio con Jovic, ma i capitolini hanno risposto picche. La partenza del serbo è considerata necessaria per fare spazio a un nuovo attaccante.

Milan, Fonseca spinge per Abraham: ‘carta’ Calabria

Il Milan può ‘accontentare’ Fonseca qualora la Roma aprisse alla cessione di Abraham con la formula del prestito più diritto di riscatto. Diritto e non obbligo, perché la società di Red Bird non vuole investire adesso per un calciatore rientrato da un gravissimo infortunio e che da quando è tornato ha mostrato grande fragilità. O se i giallorossi accettassero uno scambio.

Calabria potrebbe essere la ‘soluzione’ che può portare il centravanti britannico a Milanello. Per la medesima fonte, Daniele De Rossi ha già detto sì all’arrivo del capitano rossonero, che nella Capitale potrebbe quindi aver garantita una maglia da titolare. .